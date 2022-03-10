"АЛРОСА" попросила клиентов не оплачивать алмазы в долларах США

Ой ты боже ж мой...Весь этот длинный список бесчинств американцев представлен для:1) ознакомления глупеньким титусянам, нифига нешарящим в глобальной геополитике.2) оправдания агрессии РФ против Украины. Почему американцам можно, а России нельзя?Титусянин! Пойми же наконец! Путин - самый справедливый, самый мудрый, самый миролюбивый, самый честный и правдивый президент!!!