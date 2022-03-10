"АЛРОСА" попросила клиентов не оплачивать алмазы в долларах США

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danilov 10 Марта 2022 в 16:51:45
https://www.interfax.ru/business/826999
Комментарии, по рейтингу, по дате
СПИСОК ВТОРЖЕНИЙ США с начала XX века:
1901 - ввод войск в Колумбию.
1902 - вторжение в Панаму.
1903 - США направили к Панамскому перешейку военные корабли с тем, чтобы изолировать колумбийские войска.
1903 - ввод войск в Гондурас, Доминиканскую Республику и Сирию.
1904 - ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.
1904 - 1905 - американские войска вмешиваются в Русско-Японскую войну.
1905 - американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.
1905 - ввод войск Мексику (помогали диктатору Porfirio Diaz подавлять восстание).
1905 - ввод войск в Корею.
1906 - вторжение на Филиппины, подавление освободительного движения.
1906 - 1909 - американские войска входят в Кубу во время выборов.
1907 - американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа.
1907 - американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике
1907 - американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.
1908 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1910 - Никарагуа. Американские войска вторгаются в порт Блюфилдз и Коринто.
1911 - американцы высаживаются в Гондурасе, чтоб поддержать восстание под предводительством бывшего президента Мануэля Боннилы против законно избранного президента Мигеля Давила.
1911 - подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.
1911 - введение войск в Китай.
1912 - американские войска входят в Гавану (Куба).
1912 - американские войска входят в Панаму во время выборов.
1912 - вторжение американских войск в Гондурас.
1912 - 1933 - оккупация Никарагуа, постоянная борьба с партизанами. Никарагуа превратилась в колонию монополии "Юнайтед фрут компани“ др. американских компаний.
1914 - американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.
1914 - 1918 - серия вторжений в Мексику.
1914 - 1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
1916 - 1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
1917 - 1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
1917 - 1918 - участие в 1-й Мировой. Поначалу Америка "соблюдала нейтралитет", т.е. продавала оружие на астрономические суммы, безудержно богатела, вступили в войну аж в 1917 г., т.е. в почти в самом конце; потеряли всего 40000 человек (русские, для примера, - 200000), но после войны сочли себя главным победителем.
1917 - американские магнаты с удовольствием финансировали социалистическую революцию в России,
1918 - 1922 - интервенция в Россию.
1918 - 1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
1919 - КОСТА-РИКА. Восстание против режима президента Тиноко. Под давлением США Тиноко ушел с поста президента, однако волнения в стране не прекратились. Высадка войск США для "защиты американских интересов". Избрание президентом Д. Гарсии. В стране восстановлено демократическое правление.
1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов.
1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.
1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.
1922 - интервенция в Турции.
1922 - 1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.
1924 - 1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
1926 - Никарагуа. Вторжение.
1927 - 1934 - по всему Китаю стационированы американские войска.
1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
1936 - Испания. Введение войск во время гражданской войны.
1937 - единичное военное столкновение с Японией.
1937 - Никарагуа. С помощью американских войск Сомоса приходит ко власти, сместив законное правительство Х. Сакасы. Сомоса стал диктатором, члены его семьи правили страной следующие 40 лет.
1939 - введение войск в Китай.
1950-1953 гг. - война в Корее. В боевых действиях участвовало около 350 тысяч человек, 1000 танков, свыше 300 кораблей. Преобладающую часть воинского контингента и боевой техники предоставили США.
Апрель 1961 г. - попытка американского вторжения на Кубу в районе Плайя-Хирон с целью свержения правительства во главе с Фиделем Кастро.
1965-1973 гг. - война во Вьетнаме. Наиболее крупное применение вооруженных сил США после второй мировой войны.
1964-1973 гг. - вооруженная операция США в борьбе против фронта Патет-Лао в Лаосе. Участвовало свыше 50 тысяч человек.
25 октября 1983 г. - июнь 1985 г. - военная операция США "Внезапная ярость" на Гренаде с целью свержения левого правительства островного государства.
Апрель 1986 г. - после введения экономических санкций США предприняли военные акции против Ливии. Бомбардировке подверглись жилые кварталы городов Триполи и Бенгази.
Декабрь 1989 г. - военная операция США "Правое дело" в Панаме с целью отстранить от власти руководителя страны Мануэля Норьегу, обвиненного в торговле наркотиками и поощрении терроризма.
17 января - 28 февраля 1991 г. - военная операция США и их союзников по освобождению Кувейта от иракской оккупации под кодовым названием "Буря в пустыне".
1991-1995, 1998-1999 гг. – межэтническая война в Югославии и агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия.
17 января 1993 г. - США нанесли ракетный удар по расположенному примерно в 20 км от центра Багдада объекту, где, по утверждениям Вашингтона, велись работы по созданию ядерного оружия.
26 июня 1993 г. - США нанесли ракетный удар по основному командно-контрольному комплексу иракской разведки в Багдаде в ответ на якобы вынашивавшиеся Багдадом планы убийства американского президента Джорджа Буша.
3 сентября 1996 г. - США нанесли удар крылатыми ракетами по Ираку после того, как иракские войска провели операцию против курдов в районе г. Эрбиль на севере Ирака.
20 августа 1998 г. - удар по "террористическим целям" Афганистана и Судана в ответ на террористические акты против посольств США в Танзании и Кении.
24 марта 1999 г. Сербия - Операции "Союзническая Сила". Особенно интересен этот исторический обзор в плане того - как вели себя США и Ко в ситуации, когда одна независимая страна пыталась усмирить одну самопровозглашённую республику.
7 октября 2001 г. Афганистан. США проводят операцию в Афганистане в рамках операции «Несокрушимая свобода», начатой якобы в ответ на террористический акт 11 сентября 2001.
20 марта 2003 Иракская война — военный конфликт, начавшийся с вторжения сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна. Она носила кодовое название «Иракская свобода»
Август 2008 года. Вооружённый конфликт в Южной Осетии. Провальная попытка США начать войну с Россией использовав Грузию.
19 марта 2011 год. Война в Ливии. Под надуманным и лживым предлогом создали повод для вторжения
новейшие вторжения!
+ Сомали и Южный Судан
+ Операция по смене власти в Египте и Тунисе - "Арабская Весна"
+ Операция при помощи АльКаиды в Сирии
Цитата: jumanjiqz от 10.03.2022 12:57:27Это было применение нового вида оружия массового поражения в рамках состояния в войне. Тогда стоит упомянуть и Дрезден.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года? вроде тоже воздушное вторжение!? Нет?
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года? вроде тоже воздушное вторжение!? Нет?
https://t.me/opersvodki/1364
Цитата: jumanjiqz от 10.03.2022 12:57:27
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года? вроде тоже воздушное вторжение!? Нет?
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года? вроде тоже воздушное вторжение!? Нет?
К стати, возможно кто и не знал, - решение по атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки было одобрено Гарри Трумэном в качестве «демонстрации мощи» Советскому Союзу! По данным США, число погибших в Японии достигло 117 тысяч человек, Япония же утверждает, что атомные бомбардировки привели к гибели полумиллиона человек. Те, кому удалось остаться в живых после ядерных взрывов в Японии, получили название хибакуся. В эту категорию входят не только сами выжившие, но и второе поколение – дети, родившиеся у пострадавших от взрывов женщин. Анализы до сих пор берутся у хибакуся специалистами из США, и сегодня используются при оценке уровня заражения и безопасности на ядерных объектах.
Влияние США на Японию как экономически так и в сырьевой сфере было на столько сильно, что за прошедшие 76 лет, сами японцы привыкли к обратному в их истории.
Сейчас же, японская молодежь не знает кто, когда, и почему бомбил их страну, японцам "запрещено" говорить и вспоминать это.
В 2007 г. министр обороны Японии Фумио Кюма заявил, что "не держит зла на США", поскольку бомбардировка, по его мнению, была неизбежна и помогла предотвратить оккупацию о. Хоккайдо Советским Союзом.
США также считают удары по Хиросиме и Нагасаки оправданными и ограничиваются выражением сочувствия страданиям, которые перенесли японцы.
В частности, только соболезнования, а не извинения, выразил госсекретарь США Джон Керри, который в апреле 2016 г. стал первым высокопоставленным представителем США, посетившим Хиросиму.
Весь этот длинный список бесчинств американцев представлен для:
1) ознакомления глупеньким титусянам, нифига нешарящим в глобальной геополитике.
2) оправдания агрессии РФ против Украины. Почему американцам можно, а России нельзя?
Титусянин! Пойми же наконец! Путин - самый справедливый, самый мудрый, самый миролюбивый, самый честный и правдивый президент!!!
Сейчас же, японская молодежь не знает кто, когда, и почему бомбил их страну, японцам "запрещено" говорить и вспоминать это.
Японцы, что молодые, что немолодые, прекрасно знают о том, кто именно произвёл атомные бомбардировки.
Цитата: walker от 10.03.2022 16:00:23
Ой ты боже ж мой...
Весь этот длинный список бесчинств американцев представлен для:
1) ознакомления глупеньким титусянам, нифига нешарящим в глобальной геополитике.
2) оправдания агрессии РФ против Украины. Почему американцам можно, а России нельзя?
Титусянин! Пойми же наконец! Путин - самый справедливый, самый мудрый, самый миролюбивый, самый честный и правдивый президент!!!
Ой ты боже ж мой...
Весь этот длинный список бесчинств американцев представлен для:
1) ознакомления глупеньким титусянам, нифига нешарящим в глобальной геополитике.
2) оправдания агрессии РФ против Украины. Почему американцам можно, а России нельзя?
Титусянин! Пойми же наконец! Путин - самый справедливый, самый мудрый, самый миролюбивый, самый честный и правдивый президент!!!
Цитата: walker от 09.03.2022 08:35:23Исходя из твоей угрозы напрашивается вывод что будь у тебя возможности ты бы тоже применил силу...
Тут уже вовсю занялись поиском и изобличением казахофашистов?
Ну-ну, валяйте. По щам получите не хуже чем в Украине.
Тут уже вовсю занялись поиском и изобличением казахофашистов?
Ну-ну, валяйте. По щам получите не хуже чем в Украине.
Пы.Сы.
Quote:
Глава МИД Казахстана ответил на вопрос о заявлении Зюганова https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glava-mid-kazahstana-otvetil-vopros-zayavlenii-zyuganova-463862/
сегодня, 11:05
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, почему Казахстан не будет подавать протест после высказывания российского депутата Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Коммунистической партии России, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей.
Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Он уточнил, что Компартия России является преемницей Компартии СССР и основана на той же идеологии, а значит, преследует цель осуществления мировой социалистической революции и установления диктатуры пролетариата во всем мире.
"Хотел бы обратить внимание, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления. Неслучайно это видео появилось в период событий в Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана.
Вы должны понимать, что реакция на те или иные вбросы и провокации должна рассматриваться вами самими, журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилось это видео, а не ранее, кто его запустил и так далее", - добавил министр.
сегодня, 11:05
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди пояснил, почему Казахстан не будет подавать протест после высказывания российского депутата Геннадия Зюганова о северных регионах Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Никакого официального протеста не будет. Мы исходим из того, что Зюганов является лидером Коммунистической партии России, которая позиционирует себя как оппозиционная действующей власти партия. Оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо даже противоречит официальной позиции действующих властей.
Выступление Зюганова не было транслировано ни по одному федеральному каналу России. В ходе рабочего визита нашего Президента в Москву на самом высшем уровне было подтверждено, что Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
Он уточнил, что Компартия России является преемницей Компартии СССР и основана на той же идеологии, а значит, преследует цель осуществления мировой социалистической революции и установления диктатуры пролетариата во всем мире.
"Хотел бы обратить внимание, что это видео появилось два месяца спустя после самого выступления. Неслучайно это видео появилось в период событий в Украине. Надо понимать, что вооруженный военный конфликт сопровождается усилением борьбы в информационном пространстве и включает информационное пространство Казахстана.
Вы должны понимать, что реакция на те или иные вбросы и провокации должна рассматриваться вами самими, журналистами. Вы должны расследовать, почему именно сейчас появилось это видео, а не ранее, кто его запустил и так далее", - добавил министр.
Quote:
"Это война Путина, а не наша". Как чувствуют себя русские в Германии https://www.dw.com/ru/jeto-vojna-putina-a-ne-nasha-kak-chuvstvujut-sebja-russkie-v-germanii/a-61071519
Из-за войны России против Украины в Германии участились случаи враждебного отношения к живущим здесь русским. С чем им приходится сталкиваться, и почему это опасно - у DW.
Русско-польский магазин в Оберхаузене после акта вандализма
Роман Фридрих (Roman Friedrich) из Кельна сейчас выступает в роли своего рода пожарного, пытаясь погасить те очаги, которые вызвала развязанная Путиным война России против Украины. Круглые сутки Роман организует помощь украинским беженцам, которые прибывают в Кельн.
Но одновременно он занимается и проблемой тех, на кого многие сейчас пытаются возложить ответственность за эту войну, - русского сообщества в Германии. "То, что меня шокировало больше всего, - это требование учительницы в классе, чтобы русский ребенок при всех заявил, что он дистанцируется от Путина и его политики", - рассказывает Фридрих в беседе с DW.
Тревожные сигналы отношения к русским
Сам Роман Фридрих - социальный работник, родился в Омске, переехал в Германию на ПМЖ. Его бабушка родом из Украины. После того как началась война, Роман часто слышит, что русских обвиняют в этом и что они сталкиваются с враждебным отношением к себе.
Так, ученика одной из кельнских гимназий побили одноклассники за то, что он русский. Польку, которую приняли за русскую, оскорбили в супермаркете. В одной из школ хотят вычеркнуть русский язык из учебного плана и ввести вместо него украинский. Все это - благодатная почва для российской пропаганды, которая использует такие инциденты в своих целях, говорят наблюдатели.
"Враждебное отношение к русским пока еще не стало общераспространенной тенденцией, но уже есть большое число отдельных случаев, и это вызывает панику. До войны многие русские симпатизировали партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сейчас они на стороне Путина. И многие немцы так и воспринимают русских в Германии. Они же в свою очередь сами себя превращают в жертву и дальше изолируются от всего общества", - говорит Фридрих, указывая на то, что многие из них сильно подвержены российской пропаганде. И все это еще больше усугубляет ситуацию.
Роман Фридрих, как и многие живущие в Германии русские, говорит на нескольких языках, в том числе украинском, и пообщался с владельцем одного из супермаркетов. После нападения вандалов на российско-польский магазин в Оберхаузене многие владельцы торговых точек сомневаются, стоит ли оставлять в ассортименте русские товары.
Магазины пытаются избавиться от русских товаров
Крупная торговая сеть Mix Markt, состоящая из 330 магазинов в разных городах Германии, уже несет убытки и в ответ на запрос DW сообщила, что и до войны ввозила из России лишь небольшую часть товаров. А сейчас намерена вовсе от них отказаться: "Пельмени, которые мы продаем, производятся в Нюрнберге, творог привозим из Польши, сгущенку - из Нидерландов, ряженку - из Литвы. Колбасы производят в Баварии, а пиво - в Дании, а все сладости, которые мы продаем, сделали в Украине".
По мнению Романа Фридриха, на фоне возрастающего враждебного отношения к России из-за войны в Украине немецкие политики сейчас должны защитить русских в Германии: "В конкретном случае разжигания межнациональной вражды должна немедленно вмешаться Федеральная прокуратура. Нельзя делать ответственным весь русский народ. Общество и правовое государство должны решительно противостоять таким настроениям".
"Нам сказали, что русская школа - позор"
Живущая в 25 километрах от Бонна Нарина Карицки оказалась в таком же положении, как и Роман Фридрих. Учительница основала в 2011 году русскую школу в Бонне и до сих пор руководит ею. 500 семей приводят сюда своих детей, чтобы те могли изучать русский язык, заниматься искусством, балетом и даже робототехникой.
"Нам позвонил человек, который живет недалеко от школы, и сказал, что школа - это позор для всей улицы. Вы - убийцы", - кричал он по телефону. Карицки тоже известны случаи, когда подростков обижают одноклассники за то, что они русские. Когда взрослые в автобусах начинают кричать на детей, которые говорят по-русски, и требуют, чтобы те замолчали. Когда учителя настаивают на том, чтобы ученики перед всем классом публично дистанцировались от Путина. И когда родители, как после нападения в Оберхаузене, боятся водить детей в русскую школу.
При этом русскую школу посещают дети из семей со всего постсоветского пространства. Каждая третья семья - из Украины. После того как началась война, Нарина, имеющая армянские корни, получила письмо от одной украинской мамы. "Она написала мне, что хочет и дальше продолжать водить детей в нашу школу, но спросила при этом, что я думаю о российском вторжении в Украину. Поддерживаю я его или нет? Для нее было важно, какова наша позиция по этому вопросу. Как русскоязычному человеку, конечно, стыдно, даже если ты не имеешь к этой войне никакого отношения", - делится Нарина Карицки.
Отказали в театральной постановке на русском по политическим мотивам
Директор русской школы в Бонне заняла четкую позицию и публично осудила нападение России на Украину. Она даже написала открытое письмо бургомистру Бонна, озвучив свою позицию. Несмотря на это, один из боннских музеев, с которым школа давно сотрудничает, отказался предоставлять помещение для театральной постановки на русском языке, запланированной на конец мая.
"Первого марта мы получили короткое сообщение - буквально несколько слов: по политическим причинам мы отказываемся от своего предложения. Мне было больно это слышать. Ведь в постановке участвовали и люди с Украины, но они посчитали нас русской организацией", - говорит Карицки.
Через какое-то время администрация музея изменила свое решение и извинилась перед директором русской школы - представление состоится. Но это - лишь один из примеров того, какая напряженная ситуация сейчас между немцами, русскими, украинцами и выходцами из других постсоветских республик. "Люди должны проводить грань между теми, кто ведет войну, и мирными семьями и детьми, которые живут здесь и не имеют к этому никакого отношения. Эта война хоть и ведется от имени народа, но мы говорим четко: это война Путина, а не война русских", - заключила Нарина Карицки.
Из-за войны России против Украины в Германии участились случаи враждебного отношения к живущим здесь русским. С чем им приходится сталкиваться, и почему это опасно - у DW.
Русско-польский магазин в Оберхаузене после акта вандализма
Роман Фридрих (Roman Friedrich) из Кельна сейчас выступает в роли своего рода пожарного, пытаясь погасить те очаги, которые вызвала развязанная Путиным война России против Украины. Круглые сутки Роман организует помощь украинским беженцам, которые прибывают в Кельн.
Но одновременно он занимается и проблемой тех, на кого многие сейчас пытаются возложить ответственность за эту войну, - русского сообщества в Германии. "То, что меня шокировало больше всего, - это требование учительницы в классе, чтобы русский ребенок при всех заявил, что он дистанцируется от Путина и его политики", - рассказывает Фридрих в беседе с DW.
Тревожные сигналы отношения к русским
Сам Роман Фридрих - социальный работник, родился в Омске, переехал в Германию на ПМЖ. Его бабушка родом из Украины. После того как началась война, Роман часто слышит, что русских обвиняют в этом и что они сталкиваются с враждебным отношением к себе.
Так, ученика одной из кельнских гимназий побили одноклассники за то, что он русский. Польку, которую приняли за русскую, оскорбили в супермаркете. В одной из школ хотят вычеркнуть русский язык из учебного плана и ввести вместо него украинский. Все это - благодатная почва для российской пропаганды, которая использует такие инциденты в своих целях, говорят наблюдатели.
"Враждебное отношение к русским пока еще не стало общераспространенной тенденцией, но уже есть большое число отдельных случаев, и это вызывает панику. До войны многие русские симпатизировали партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), сейчас они на стороне Путина. И многие немцы так и воспринимают русских в Германии. Они же в свою очередь сами себя превращают в жертву и дальше изолируются от всего общества", - говорит Фридрих, указывая на то, что многие из них сильно подвержены российской пропаганде. И все это еще больше усугубляет ситуацию.
Роман Фридрих, как и многие живущие в Германии русские, говорит на нескольких языках, в том числе украинском, и пообщался с владельцем одного из супермаркетов. После нападения вандалов на российско-польский магазин в Оберхаузене многие владельцы торговых точек сомневаются, стоит ли оставлять в ассортименте русские товары.
Магазины пытаются избавиться от русских товаров
Крупная торговая сеть Mix Markt, состоящая из 330 магазинов в разных городах Германии, уже несет убытки и в ответ на запрос DW сообщила, что и до войны ввозила из России лишь небольшую часть товаров. А сейчас намерена вовсе от них отказаться: "Пельмени, которые мы продаем, производятся в Нюрнберге, творог привозим из Польши, сгущенку - из Нидерландов, ряженку - из Литвы. Колбасы производят в Баварии, а пиво - в Дании, а все сладости, которые мы продаем, сделали в Украине".
По мнению Романа Фридриха, на фоне возрастающего враждебного отношения к России из-за войны в Украине немецкие политики сейчас должны защитить русских в Германии: "В конкретном случае разжигания межнациональной вражды должна немедленно вмешаться Федеральная прокуратура. Нельзя делать ответственным весь русский народ. Общество и правовое государство должны решительно противостоять таким настроениям".
"Нам сказали, что русская школа - позор"
Живущая в 25 километрах от Бонна Нарина Карицки оказалась в таком же положении, как и Роман Фридрих. Учительница основала в 2011 году русскую школу в Бонне и до сих пор руководит ею. 500 семей приводят сюда своих детей, чтобы те могли изучать русский язык, заниматься искусством, балетом и даже робототехникой.
"Нам позвонил человек, который живет недалеко от школы, и сказал, что школа - это позор для всей улицы. Вы - убийцы", - кричал он по телефону. Карицки тоже известны случаи, когда подростков обижают одноклассники за то, что они русские. Когда взрослые в автобусах начинают кричать на детей, которые говорят по-русски, и требуют, чтобы те замолчали. Когда учителя настаивают на том, чтобы ученики перед всем классом публично дистанцировались от Путина. И когда родители, как после нападения в Оберхаузене, боятся водить детей в русскую школу.
При этом русскую школу посещают дети из семей со всего постсоветского пространства. Каждая третья семья - из Украины. После того как началась война, Нарина, имеющая армянские корни, получила письмо от одной украинской мамы. "Она написала мне, что хочет и дальше продолжать водить детей в нашу школу, но спросила при этом, что я думаю о российском вторжении в Украину. Поддерживаю я его или нет? Для нее было важно, какова наша позиция по этому вопросу. Как русскоязычному человеку, конечно, стыдно, даже если ты не имеешь к этой войне никакого отношения", - делится Нарина Карицки.
Отказали в театральной постановке на русском по политическим мотивам
Директор русской школы в Бонне заняла четкую позицию и публично осудила нападение России на Украину. Она даже написала открытое письмо бургомистру Бонна, озвучив свою позицию. Несмотря на это, один из боннских музеев, с которым школа давно сотрудничает, отказался предоставлять помещение для театральной постановки на русском языке, запланированной на конец мая.
"Первого марта мы получили короткое сообщение - буквально несколько слов: по политическим причинам мы отказываемся от своего предложения. Мне было больно это слышать. Ведь в постановке участвовали и люди с Украины, но они посчитали нас русской организацией", - говорит Карицки.
Через какое-то время администрация музея изменила свое решение и извинилась перед директором русской школы - представление состоится. Но это - лишь один из примеров того, какая напряженная ситуация сейчас между немцами, русскими, украинцами и выходцами из других постсоветских республик. "Люди должны проводить грань между теми, кто ведет войну, и мирными семьями и детьми, которые живут здесь и не имеют к этому никакого отношения. Эта война хоть и ведется от имени народа, но мы говорим четко: это война Путина, а не война русских", - заключила Нарина Карицки.
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