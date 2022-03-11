 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Нацбанк про валюту — трудности есть, но мы их решаем
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Марта 2022 в 17:17:02
— Возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряжённой геополитической ситуации, — заявили в Нацбанке. — С учётом сложившейся ситуации, Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объёма наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы. Имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 11.03.2022 в 17:32:53   # 794272
17 лямов у Максимова забрали, на первое время хватит
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь