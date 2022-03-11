Нацбанк про валюту — трудности есть, но мы их решаем
danilov 11 Марта 2022 в 17:17:02
— Возникшие трудности с выдачей наличной иностранной валюты вызваны, в первую очередь, возросшим спросом со стороны населения, а также логистическими затруднениями с доставкой наличной иностранной валюты в Казахстан из других стран на фоне напряжённой геополитической ситуации, — заявили в Нацбанке. — С учётом сложившейся ситуации, Национальным банком активно прорабатывается вопрос поставок дополнительного объёма наличной иностранной валюты из Федеральной резервной системы. Имеются все необходимые соглашения с транспортными компаниями для обеспечения своевременных поставок долларовой наличности.