SCAT не получал данных об изменении страховых условий и увеличивает число рейсов в Россию

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danilov 11 Марта 2022 в 17:53:58
«Ввиду большой потребности населения авиаперевозчик увеличивает количество рейсов в Российскую Федерацию и запускает новые маршруты в этом направлении. Работа ведется в тесном сотрудничестве с министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и комитетом гражданской авиации МИИР РК», - говорится в сообщении в пятницу.
Как отмечается, сегодня SCAT выполняет рейсы в Москву из Нур-Султана, Актау и Шымкента, а так же осуществляет полеты в Грозный и Махачкалу из Актау.
«Рейс «Нур-Султан – Москва» сейчас выполняется по четвергам и воскресеньям. С 15 марта компания запускает дополнительные частоты из Нур-Султана в столицу РФ по вторникам, средам и пятницам, с последующим увеличением до ежедневного выполнения. Рейсы «Шымкент – Москва» выполняются сегодня каждую среду. С 20 мата авиаперевозчик запускает дополнительную частоту по воскресеньям, а в апреле увеличит количество рейсов до 3 раз в неделю. «Актау – Москва» сегодня выполняются по субботам, с 16 марта SCAT запускает дополнительную частоту – каждую среду», - уточнил авиаперевозчик.
Кроме того, SCAT открывает новое направление «Алматы – Москва» с 15 марта. С наращиванием частот с 2 раз в неделю до ежедневного выполнения.
«В настоящий момент компания реализует имплементацию новых рейсов в расписание. Билеты поступят в продажу в ближайшие дни и будут доступны на всех онлайн ресурсах и авиакассах вашего города», - добавили в авиакомпании.
Заявление SCAT о новых маршрутах прозвучало на фоне прекращения авиакомпанией Air Astana совершать авиарейсы в Россию. 49% акций Air Astana принадлежат BAE Systems PLC – компании, зарегистрированной в Великобритании, которая активно выступает за ужесточение антироссийских санкций. В качестве официальной причины остановки авиарейсов Air Astana назвала «прекращение страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию».
«В настоящий момент в компанию не поступало никакой информации об изменении страховых условий. Рейсы выполняются по расписанию и добавляются новые частоты и направления», - прокомментировали агентству КазТАГ ситуацию со страхованием в авиакомпании SCAT.
https://kaztag.kz/ru/news/scat-ne-poluchal-dannykh-ob-izmenenii-strakhovykh-usloviy-i-uvelichivaet-chislo-reysov-v-rossiyu
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