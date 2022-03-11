Тенге / Рубль

Цитата: bolatbol от

Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют. Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.

Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.