Тенге / Рубль

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Цитата: bolatbol от 11.03.2022 15:29:23
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.
Цитата: walker от 11.03.2022 15:47:46
Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.
Цитата: bolatbol от 11.03.2022 15:29:23
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.
Болатбол и есть дурак. Он слепо верит в благополучие РФ.
Цитата: Panasonic от 11.03.2022 15:50:29А без личностей,С привязкой к фактам можно?
Болатбол и есть дурак. Он слепо верит в благополучие РФ.
Цитата: walker от 11.03.2022 15:47:46
Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.
Цитата: bolatbol от 11.03.2022 15:29:23
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.
Болатбол и есть дурак. Он слепо верит в благополучие РФ.