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Экономика
Тенге / Рубль
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danilov 11 Марта 2022 в 19:26:11
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  bolatbol 11.03.2022 в 21:29:23   # 794281
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.
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  walker 11.03.2022 в 21:47:46   # 794282
Цитата: bolatbol от 11.03.2022 15:29:23
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.

Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.
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  Panasonic 11.03.2022 в 21:50:29   # 794283
Цитата: walker от 11.03.2022 15:47:46
Цитата: bolatbol от 11.03.2022 15:29:23
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.

Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.

Болатбол и есть дурак. Он слепо верит в благополучие РФ.
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  acid 11.03.2022 в 22:24:52   # 794285
Основание для укрепления рубля достаточны. Основания для укрепления тенге можно?
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  Васяй 11.03.2022 в 23:37:10   # 794305
Цитата: Panasonic от 11.03.2022 15:50:29
Цитата: walker от 11.03.2022 15:47:46
Цитата: bolatbol от 11.03.2022 15:29:23
Банкиры не дураки, все просчитали, если скупают рубль, значит он вырастет на фоне падения других валют.

Верить в укрепление рубля нынче может только дурак. Хотя да, рубль может укрепиться относительно венесуэльского боливара. Но это не точно.

Болатбол и есть дурак. Он слепо верит в благополучие РФ.
А без личностей,С привязкой к фактам можно?
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  M54 12.03.2022 в 00:09:17   # 794315
Не долго продержится ЕС без раши, мне кажется что через какое то время (несколько месяцев, может год) рупии укрепится еще болще чем было до эитх событии. Это всего лишь мое мнение, не надо сразу атаковать негативом.
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