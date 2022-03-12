​​В рублевой зоне?

Соответственно два крупнейших экспортера пшеницы - и воюющая Украина, и лишившаяся доступа к мировым рынка Россия рискуют провалить предстоящую посевную кампанию. Сумеет ли Казахстан занять их место или напротив допустит продажу фермерами остатков семенного фонда в Россию?

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Между тем, логичнее представляется сценарий укрепления тенге хотя бы до 250 тг/доллар и снижения курса рубля до естественного соотношения. В этом случае товары в Казахстане обрели бы достаточную стоимость, равно как выросли бы потребительские возможности казахстанцев.

При нерезко выраженной дебильности ребёнок может ничем внешне не отличаться от сверстников. Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера. Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно. У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует[10]. Тем не менее они могут формировать простейшие обобщения[11]. Для них составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий[10]. Сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, скудный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна[11]. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Однако некоторым дебилам при задержке общего психического развития и малой продуктивности мышления свойственна частичная одарённость (вплоть до синдрома саванта): отличная механическая память (без осмысления повторяемого), способность производить в уме сложные арифметические операции, умение рисовать[12], абсолютный слух и др.[10]. При более тяжёлой степени олигофрении (имбецильности) одарённость также встречается. Эмоции преобладают актуальные на данный момент. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.