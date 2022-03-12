​​В рублевой зоне?

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danilov 12 Марта 2022 в 08:57:06
Самое парадоксальное, что каждую девальвацию финансисты объясняли падением цен на нефть, но при повышении ее котировок укрепления национальной валюты не отмечается. Более того, никто даже не объясняет логику удержания столь дорогого рубля, в то время как в тоже являющемся членом ЕАЭС соседнем Кыргызстане курс рубля составляет менее одного сома. Логично ведь предположить, что при падении его вдвое он ровно в таком соотношении должен был подешеветь по отношению к тенге?
Возможно, сдерживание рубля связано с воспоминаниями о ситуации 2014 года, когда его падение спровоцировало массовые туры казахстанцев в Россию за автомобилями, товарами народного потребления и даже продуктами, обернувшиеся ажиотажным вывозом валюты в соседнюю страну. Но очевидно, что подобный сценарий сейчас невозможен, поскольку в условиях масштабных санкций сама Россия оказалась на пороге крупнейшего товарного и продовольственного кризиса, там скоро будет попросту нечего купить. Напротив, в нынешней ситуации товарный кризис могут спровоцировать туры россиян в Казахстан, скупающих товары за дешевые тенге, обмененные на неоправданно и непропорционально дорогие рубли.
Готовы ли Нацбанк и Правительство к прогнозируемому к середине апреля российскому дефолту и сценарию галопирующей инфляции, когда российский рубль будет дешеветь уже по пути к обменнику? Или к продовольственному кризису, обусловленному тем, что почти половина семян пшеницы в России ежегодно импортируется? Соответственно два крупнейших экспортера пшеницы - и воюющая Украина, и лишившаяся доступа к мировым рынка Россия рискуют провалить предстоящую посевную кампанию. Сумеет ли Казахстан занять их место или напротив допустит продажу фермерами остатков семенного фонда в Россию?
Между тем, логичнее представляется сценарий укрепления тенге хотя бы до 250 тг/доллар и снижения курса рубля до естественного соотношения. В этом случае товары в Казахстане обрели бы достаточную стоимость, равно как выросли бы потребительские возможности казахстанцев. Это бы в свою очередь позволило бы снизить протестный потенциал, который при курсе 120-150 был почти нулевым.
Правда, есть единственное логичное объяснение финансистов, считающих высокий курс доллара удобным для экспортеров, продающих сырье за валюту, но оплачивающих налоги и зарплаты рабочим в тенге. Что позволяет им значительно сократить расходы. Но разве это лобби не утратило свою силу после январских событий? Или все еще интересы отдельных персон выше интересов всех остальных сограждан?
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Соответственно два крупнейших экспортера пшеницы - и воюющая Украина, и лишившаяся доступа к мировым рынка Россия рискуют провалить предстоящую посевную кампанию. Сумеет ли Казахстан занять их место или напротив допустит продажу фермерами остатков семенного фонда в Россию?
...
Между тем, логичнее представляется сценарий укрепления тенге хотя бы до 250 тг/доллар и снижения курса рубля до естественного соотношения. В этом случае товары в Казахстане обрели бы достаточную стоимость, равно как выросли бы потребительские возможности казахстанцев.
...
Между тем, логичнее представляется сценарий укрепления тенге хотя бы до 250 тг/доллар и снижения курса рубля до естественного соотношения. В этом случае товары в Казахстане обрели бы достаточную стоимость, равно как выросли бы потребительские возможности казахстанцев.
Quote:
При нерезко выраженной дебильности ребёнок может ничем внешне не отличаться от сверстников. Сохраняются механическая память и эмоционально-волевая сфера. Внимание очень трудно привлечь и фиксировать. Запоминание замедленно и непрочно. У них преобладает конкретно-описательный тип мышления, в то время как способность к абстрагированию почти отсутствует[10]. Тем не менее они могут формировать простейшие обобщения[11]. Для них составляет трудность охватывание ситуации целиком, и обычно они улавливают только внешнюю сторону событий[10]. Сложно воспринимают логические связи между предметами, понятия «пространство», «время» и т. д. Часто встречаются нарушения речи (отстаёт в развитии, искажение звуков, нарушения грамматического строя речи, скудный словарный запас). Хотя может быть и достаточно большой словарный запас, но речь при этом всё равно бедна и однообразна[11]. Обычно не могут пересказать прочитанное, услышанное. Однако некоторым дебилам при задержке общего психического развития и малой продуктивности мышления свойственна частичная одарённость (вплоть до синдрома саванта): отличная механическая память (без осмысления повторяемого), способность производить в уме сложные арифметические операции, умение рисовать[12], абсолютный слух и др.[10]. При более тяжёлой степени олигофрении (имбецильности) одарённость также встречается. Эмоции преобладают актуальные на данный момент. Действия не целенаправленны, импульсивны, развит негативизм.
Выходит что определивший автора в "мечтатели-путенофилы" Поносоник - дебил...
А так как курс тенге связан с преобладанием импорта то, если, наконец, заняться реальным производством на экспорт, курс тенге может подняться...
Цитата: Ал от 12.03.2022 04:24:32
А так как курс тенге связан с преобладанием импорта то, если, наконец, заняться реальным производством на экспорт, курс тенге может подняться...
А так как курс тенге связан с преобладанием импорта то, если, наконец, заняться реальным производством на экспорт, курс тенге может подняться...
От начала до результата нужно много времени. Так что в ближайшей перспективе это опять мечты!
Цитата: Rebel от 12.03.2022 05:20:17Если из экономики убрать откаты многочисленных посредников, то резко ускорится.
От начала до результата нужно много времени. Так что в ближайшей перспективе это опять мечты!
Цитата: Ал от 12.03.2022 04:24:32
А так как курс тенге связан с преобладанием импорта то, если, наконец, заняться реальным производством на экспорт, курс тенге может подняться...
А так как курс тенге связан с преобладанием импорта то, если, наконец, заняться реальным производством на экспорт, курс тенге может подняться...
От начала до результата нужно много времени. Так что в ближайшей перспективе это опять мечты!
Кстати, после январских событий власти начали деятельность квазигосударственных компаний по поводу эффективности потраченных госсредств на оплату работы подрядчиков проверять.
Разве что в связи с примерами затухания предыдущих кампаний может закончиться очередной показухой...
вспомнил еще заявление НБРК о том что рубль и тенге найдут новый равновесный уровень, тоже бред, рубль держится на "интервенциях" (принудительная продажа выручки экспортерами равносильна интервенциям) рыночную поддержку он может найти только около 200, о каком равновесном уровне может идти если рубль висит на волоске? попытки удержать тенге тоже обречены - сожгем всю валюту, она уже в дефиците.
в день выбрасываем по 200 млн, допустим равновесный курс 600 , получается НБ теряет по 20 млрд тенге в сутки, проще отпустить курс и выплатить каждому жителям страны компенсацию