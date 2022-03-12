В Кыргызстане запретили вывозить доллар

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 12 Марта 2022 в 17:01:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 12.03.2022 12:17:27Плохому танцору
да ладно а че так? Россия не даёт что ли
да ладно а че так? Россия не даёт что ли
Quote:
12 марта 2022, Бишкекское время 18:39
Нацбанк запретил финансовым организациям вывозить из Кыргызстана наличные доллары https://rus.azattyk.org/a/31749494.html
3 часа(-ов) назад
Национальный банк ввел временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызстана коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями. Об этом сообщается на сайте НБ КР.
Такое решение, как объяснил регулятор, принято в целях обеспечения экономической безопасности Кыргызстана и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Оно вступило в силу с 17:30 часов 11 марта.
С начала военного вторжения России в Украину на валютном рынке Кыргызстана наблюдаются резкие скачки, за две недели доллар подорожал с 84,9 сома до 106,5 сома. В то же время подешевел российский рубль. За этот период Нацбанк провел несколько крупных интервенций и повысил учетную ставку с 8,5% до 14%.
Нацбанк запретил финансовым организациям вывозить из Кыргызстана наличные доллары https://rus.azattyk.org/a/31749494.html
3 часа(-ов) назад
Национальный банк ввел временный запрет на вывоз наличных долларов США за пределы Кыргызстана коммерческими банками, обменными бюро, микрофинансовыми и микрокредитными компаниями. Об этом сообщается на сайте НБ КР.
Такое решение, как объяснил регулятор, принято в целях обеспечения экономической безопасности Кыргызстана и стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке. Оно вступило в силу с 17:30 часов 11 марта.
С начала военного вторжения России в Украину на валютном рынке Кыргызстана наблюдаются резкие скачки, за две недели доллар подорожал с 84,9 сома до 106,5 сома. В то же время подешевел российский рубль. За этот период Нацбанк провел несколько крупных интервенций и повысил учетную ставку с 8,5% до 14%.