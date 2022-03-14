Дешёвого бензина осталось на пару месяцев

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danilov 14 Марта 2022 в 13:06:10
В Польше две недели назад бензин на АЗС можно было залить по 5,14 злотых, сегодня – по 7,09. В Турции за последние трое суток бензин подорожал на 13 процентов.
И только Казахстан остаётся островком стабильности в нестабильном мире.
Несмотря на то, что стоимость нефти на мировых рынках пробила психологический уровень в 130 долларов за баррель, а за один день 24 февраля доллар подорожал на Казахстанской фондовой бирже на 28 тенге, ценники на заправках стоят как вкопанные. Даже при том, что национальная валюта продолжает уверенно пикировать вниз.
Объясняется этот феномен тем, что разницу между реальной ценой и той, по которой правительство распорядилось продавать бензин населению во имя социальной стабильности в стране, покрывают нефтяники. И ладно бы с прибылей – но, например, недропользователей в Актюбинской и Кызылординской областях, обязанных поставлять на переработку на заводы по внутренним ценам (в тенге) до 70% добываемого сырья, попросту загоняют в минус. Потому что оборудование для нефтедобычи, запчасти к нему, реагенты они покупают за дорожающие доллары, а нефть отдают на НПЗ за дешевеющее тенге.
Резоны властей понятны: после январских протестов из-за повышения цен на сжиженный газ правительство ввело шестимесячный мораторий на повышение розничных цен на ГСМ и газ. Летом он закончится, и если недропользователи, накопившие за эти 180 дней убытки, захотят компенсировать их, легко представить, насколько одномоментно подорожают бензин, дизтопливо и сжиженный газ. И не выведет ли это подорожание опять людей на улицы?
Дорожающий бензин одинаково бьет по кошелькам простых людей во всех странах, и ясно, что Казахстан не может быть исключением. Однако в Европе бремя социальной защиты взяли на себя правительства.
В частности, в Чехии на экстренном заседании правительство приняло решение отменить обязательное добавление более дорогих биокомпонентов к обычному топливу, что снизит его себестоимость. Также решено отменить дорожный налог для легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков грузоподъемностью до 12 тонн (это, по словам главы чешского правительства, поможет в особенности малому и среднему бизнесу).
В Польше еще в конце декабря прошлого года была принята Антиинфляционная программа 2.0, в соответствии с которой с 20 января 2022 года снизились ставки акциза на бензин, дизельное топливо, биокомпоненты к топливу и сжиженный газ. Это сразу привело к снижению цен на заправках в конце января-начале февраля. Фермерам и сельхозпроизводителям вернут уже уплаченные суммы акциза за потребленные в 2021 году бензин и дизтопливо, для этого надо подать соответствующее заявление в налоговые органы. Также до конца мая горюче-смазочные материалы и биокомпоненты не будут облагаться налогом с продажи.
В Казахстане пошли другим путем. И обязали дотировать "социальный бензин и газ" нефтяников. В условиях изменившейся геополитической и экономической реальности нефть на внутреннем казахстанском рынке сегодня, при новом курсе тенге, в 2,5-3 раза дешевле ее экспортной стоимости. А цена, по которой недропользователи должны отдавать ее на переработку на отечественные НПЗ, ниже фактической себестоимости добычи. Экспортные доходы недропользователей, поставляющих нефть на внутренний рынок, не покрывают убытков от поставок нефти на НПЗ.
Подобная расбалансировка грозит тем, что после снятия моратория ценники на заправках вырастут в течение нескольких дней в полтора-два раза, а нефтедобывающие компании будут долго выбираться из долговой ямы.
https://ratel.kz/outlook/deshevogo_benzina_ostalos_na_paru_mesjatsev
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Любитель ММА 14.03.2022 в 13:37:53 # 794685