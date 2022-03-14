ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫВОЗ ДЕНЕГ И ЗОЛОТА

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danilov 14 Марта 2022 в 19:19:12
Запрещено:
⛔️ Вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 по курсу на дату вывоза.
⛔️ Вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.
Указ вступает в силу немедленно.