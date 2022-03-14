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Экономика
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫВОЗ ДЕНЕГ И ЗОЛОТА
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danilov 14 Марта 2022 в 19:19:12
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан:

Запрещено:

⛔️ Вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000 по курсу на дату вывоза.

⛔️ Вывоз золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемых Национальным банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

Указ вступает в силу немедленно.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 14.03.2022 в 20:51:31   # 794693
- Доллару кердык?
- Нет! Ты чо! Это Рашке кердык! Путлер с ума сошол!
- Значит, точно кердык.
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