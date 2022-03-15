Деньги — это договоренность

"Использование денежной системы в качестве оружия против страны Большой двадцатки будет иметь долгосрочные последствия. Это поднимает вопросы об "искусственности "денег" как универсального средства сбережения. Если валютные балансы больше не могут гарантировать покупку предметов первой необходимости, Москве было бы разумно прекратить их [денег, долларов] накапливать. И другие страны могут последовать ее примеру. Китай, например, владеет валютными резервами в размере 3,3 триллиона долларов, которые, как он теперь знает, могут обесцениться. Будет трудно держать все это в юанях, но запас товаров — это реальная альтернатива. Экономисты уже давно приравнивают валютные резервы к "сбережениям в копилке". Санкции против России, возможно, только что разбили ее".