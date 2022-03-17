Спасительный доллар

Двое из пяти членов ЕАЭС находятся под суровым режимом санкций. Санкции введены в результате их действий, которые на уровне Союза не обсуждались и не были согласованы. Их национальные валюты в данный момент де-факто неконвертируемы. Сами они вводят в одностороннем порядке совершенно нерыночные заперты на экспорт своих товаров, эти меры в корне противоречат принципам экономического союза. В результате действий этих двух стран, ЕАЭС фактически не функционирует в том режиме, который закреплён в соглашениях между участниками, и совершенно вопреки провозглашенным при основании принципам. Более того, эти две страны своими действиями поставили под угрозу экономическую безопасность остальных участников ЕАЭС, нанесли экономический ущерб государствам, хозяйствующими субъектам и гражданам остальных стран-членов.



В качестве меры, обеспечивающей экономическую безопасность ЕАЭС, может, стоит, хотя бы временно, заморозить всю эту систему соглашений? К обсуждению будущего этой организации и принципам её функционирования можно бы было вернуться после окончания острой военной фазы конфликта и понимания окончательной конфигурации международных санкций в отношении отдельных государств-участников.