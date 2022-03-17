 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Спасительный доллар
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Марта 2022 в 10:53:23
Глава Нацбанка сообщил, что ситуация с наличной валютой нормализуется. По его словам, в Казахстан уже поступили первые партии долларов.

«Мы сейчас закупились, первые партии уже поступили, поэтому ситуация с наличностью нормализуется. Хочу, чтобы вы понимали - коммерческие банки сами наличную валюту закупают и привозят. Мы это делаем сейчас, чтобы создать дополнительную подушку безопасности, если вдруг у какого-то коммерческого банка не будет хватать валютной наличности, чтобы мы им ее предоставили», – сказал Г. Пирматов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 17.03.2022 в 11:04:53   # 794932
я сам противник подобных "резких" ходов, но в данном случае вполне возможна заморозка - вынужденное решение для сохранения резервов и поддержания стабильности цен
соглашения ЕАЭС позволяют вводит "замораживающие" ограничения на срок до 6 мес
ввозить валюту бесполезно, черный рынок работают вовсю, чем больше ввезем тем больше вывезут все наши соседи РФ, КР, РУ

Quote:
Двое из пяти членов ЕАЭС находятся под суровым режимом санкций. Санкции введены в результате их действий, которые на уровне Союза не обсуждались и не были согласованы. Их национальные валюты в данный момент де-факто неконвертируемы. Сами они вводят в одностороннем порядке совершенно нерыночные заперты на экспорт своих товаров, эти меры в корне противоречат принципам экономического союза. В результате действий этих двух стран, ЕАЭС фактически не функционирует в том режиме, который закреплён в соглашениях между участниками, и совершенно вопреки провозглашенным при основании принципам. Более того, эти две страны своими действиями поставили под угрозу экономическую безопасность остальных участников ЕАЭС, нанесли экономический ущерб государствам, хозяйствующими субъектам и гражданам остальных стран-членов.

В качестве меры, обеспечивающей экономическую безопасность ЕАЭС, может, стоит, хотя бы временно, заморозить всю эту систему соглашений? К обсуждению будущего этой организации и принципам её функционирования можно бы было вернуться после окончания острой военной фазы конфликта и понимания окончательной конфигурации международных санкций в отношении отдельных государств-участников.


https://ratel.kz/outlook/ne_pora_li_zamorozit_eaes
поощрить (1) | покарать
  GoodZone 17.03.2022 в 11:38:55   # 794938
"Российская авиация бомбит окраины Нью-Йорка".
поощрить | покарать
  Zoggyla 17.03.2022 в 11:47:49   # 794940
Подземные пИхотинцы Путина вышли на поверхность в районе Квебека.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь