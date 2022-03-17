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Экономика
Из замороженных активов России был выплачен купон по евробондам
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danilov 17 Марта 2022 в 16:51:20
Россия выполнила платежное поручение, заплатив купонный доход на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам еврооблигаций РФ. Об этом сообщает Минфин РФ.

Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов с начала военной спецоперации РФ на Украине.

https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37813-minfin_rossii_osushchestvil_vyplatu_kuponnogo_dokhoda_po_yevroobligatsiyam
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  Даун 17.03.2022 в 17:33:59   # 795023
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева
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  гримм 17.03.2022 в 18:11:32   # 795025
Цитата: Даун от 17.03.2022 11:33:59
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева


Что деза? откуда не достоверная информация!
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  гримм 17.03.2022 в 18:12:13   # 795026
Цитата: Даун от 17.03.2022 11:33:59
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева


Ой сори не увидел никнейм, теперь понятно!
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  ka3ax001 17.03.2022 в 18:28:58   # 795028
Хуйло заявил, что теперь российским банкам и крупным компаниям нечего бояться и они смогут работать в Крыму.

Действительно, если раньше санкционная мертвая зона была только в оккупированном Крыму, то она теперь охватила всю россию. Вся их страна как огромная черная дыра. Великая победа великого хуйла.

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  GoodZone 17.03.2022 в 18:47:48   # 795033
"Войска ЛНР вошли в Северодонецк"
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  Мура45 17.03.2022 в 19:35:13   # 795036
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  Panasonic 17.03.2022 в 19:44:49   # 795038
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