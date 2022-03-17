Из замороженных активов России был выплачен купон по евробондам

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danilov 17 Марта 2022 в 16:51:20
Россия должна была выплатить купоны по двум выпускам своих суверенных еврооблигаций на общую сумму 117,2 миллиона долларов. Это был первый платеж по ее внешнему долгу после заморозки части резервов с начала военной спецоперации РФ на Украине.
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37813-minfin_rossii_osushchestvil_vyplatu_kuponnogo_dokhoda_po_yevroobligatsiyam
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 17.03.2022 11:33:59
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева
Что деза? откуда не достоверная информация!
Цитата: Даун от 17.03.2022 11:33:59
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева
Песков: Путин попросил политическое убежище у Токаева
Ой сори не увидел никнейм, теперь понятно!
Действительно, если раньше санкционная мертвая зона была только в оккупированном Крыму, то она теперь охватила всю россию. Вся их страна как огромная черная дыра. Великая победа великого хуйла.
Цитата: GoodZone от 17.03.2022 12:47:48
"Войска ЛНР вошли в Северодонецк"
"Войска ЛНР вошли в Северодонецк"
Шёл 20-й день войны..
Цитата: Мура45 от 17.03.2022 13:35:13
Шёл 20-й день войны..
Цитата: GoodZone от 17.03.2022 12:47:48
"Войска ЛНР вошли в Северодонецк"
"Войска ЛНР вошли в Северодонецк"
Шёл 20-й день войны..
А планировали блицкриг и молниеносную победу. В общем, облажались.