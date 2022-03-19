Джонсон не смог добиться от Саудовской Аравии и ОАЭ обещаний нарастить добычу нефти

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danilov 18 Марта 2022 в 22:57:54
Согласно данным агентства, поездка Джонсона в Абу-Даби и Эр-Рияд была направлена на обеспечение поставок нефти на фоне конфликта в Украине, который привел к западным санкциям в отношении Москвы и резкому росту мировых цен на энергоносители. Однако, как пишет агентство, поездка британского премьера в арабские страны завершилась провалом, хотя была призвана добиться увеличения запасов нефти.
По итогам переговоров в Эр-Рияде британский премьер, отвечая на вопрос о том, нарастит ли Саудовская Аравия добычу, переадресовал вопрос к саудовской стороне.
"Я думаю, вам нужно поговорить об этом с саудовцами. Но я считаю, что было понимание необходимости обеспечения стабильности на мировых рынках нефти и газа", - ответил Джонсон.
Как отметили в Reuters, на встрече в Абу-Даби, хотя Джонсон подчеркнул необходимость совместной работы для стабилизации энергетических рынков, четких ответов от лидеров Саудовской Аравии и ОАЭ он так и не получил.
До этой же встречи Джонсон заявлял, что мир должен отказаться от углеводородного сырья из России, поэтому Саудовская Аравия и ОАЭ могут стать основными международными партнерами, которые в силах помочь реализовать эти намерения.
https://www.reuters.com/world/uk-pm-johnson-seeks-additional-oil-flows-uae-saudi-2022-03-15/