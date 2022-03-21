Deutsche: соотношение долг-ВВП в % для 12 развитых экономик — близко к рекорду

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danilov 21 Марта 2022 в 13:36:07
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Цитата: старик от 21.03.2022 18:26:06
Хоть одну страну волнует ее долг? Америкосы вон уже триллионами должны, но как то никого не колышит.
Хоть одну страну волнует ее долг? Америкосы вон уже триллионами должны, но как то никого не колышит.
Старый очень правильно . У твоего рядом соседа есть долг, кредиты . Хоть ты с ним по утрам здоровавшийся. Тебя это волнует??? Правильно думай о себе и своей семье. А тобишь руководителям о своей стране. .