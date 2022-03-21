 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Deutsche: соотношение долг-ВВП в % для 12 развитых экономик — близко к рекорду
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Марта 2022 в 13:36:07

1177x530
( 58.05Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 22.03.2022 в 00:26:06   # 795424
Хоть одну страну волнует ее долг? Америкосы вон уже триллионами должны, но как то никого не колышит.
поощрить | покарать
  Маке0912 22.03.2022 в 01:17:24   # 795432
Цитата: старик от 21.03.2022 18:26:06
Хоть одну страну волнует ее долг? Америкосы вон уже триллионами должны, но как то никого не колышит.

Старый очень правильно . У твоего рядом соседа есть долг, кредиты . Хоть ты с ним по утрам здоровавшийся. Тебя это волнует??? Правильно думай о себе и своей семье. А тобишь руководителям о своей стране. .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь