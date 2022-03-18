КТК предупредил о риске снижения поставок нефти втрое из-за аварии

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danilov 23 Марта 2022 в 00:34:57
Казахстанские компании владеют 20,75% акций консорциума, еще 31% у РФ, остальные принадлежат LUKARKO, Shell, Exxon, Chevron, Mobil и другим компаниям.
КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти. Более 80% прокачиваемого по трубопроводу «черного золота» идет из Казахстана.
На ремонт оборудования, по оценкам специалистов, потребуется не меньше трех недель. Из-за ремонта поставки могут снизиться на 1 млн баррелей в сутки.
Эксперты прогнозируют, что авария усугубит дефицит на мировом рынке и может увеличить стоимость нефти до 150 долларов за баррель.
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