Цены на металлы в России отвяжут от цен Лондонской биржи

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danilov 23 Марта 2022 в 17:12:31
По его словам, было принято решение рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей — в дальнейшем оно будет формировать и структуру цены внутреннего рынка.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: troll от 23.03.2022 13:44:33Какие 8 лет, его убрали в начале 2015.
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
Цитата: htmaker от 23.03.2022 14:08:31
Цитата: troll от 23.03.2022 13:44:33Какие 8 лет, его убрали в начале 2015.
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
в том-то и дело...
Цитата: troll от 23.03.2022 13:44:33Немцов мог знать про обстрелы "кондиционеров", но никак не 8 лет.
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
Причем он рассматривает ситуацию лишь с одной стороны.
В целом стране Путинская ложь боком выходит.
Кстати, интервенции Турции по причине официального статуса военных на территории Сирии и других стран легитимизированы...