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Экономика
Цены на металлы в России отвяжут от цен Лондонской биржи
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danilov 23 Марта 2022 в 17:12:31
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что российские металлурги и ведомства договорились отвязать внутренние цены на металлы от цен на Лондонской бирже, передает ТАСС.
По его словам, было принято решение рассчитывать внутренний рынок исходя из рублевой составляющей — в дальнейшем оно будет формировать и структуру цены внутреннего рынка.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 23.03.2022 в 19:36:25   # 795588
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  troll 23.03.2022 в 19:44:33   # 795589
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
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  htmaker 23.03.2022 в 20:08:31   # 795594
Цитата: troll от 23.03.2022 13:44:33
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
Какие 8 лет, его убрали в начале 2015.
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  troll 23.03.2022 в 21:00:24   # 795601
Цитата: htmaker от 23.03.2022 14:08:31
Цитата: troll от 23.03.2022 13:44:33
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
Какие 8 лет, его убрали в начале 2015.

в том-то и дело...
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  Ал 23.03.2022 в 21:04:43   # 795603
Цитата: troll от 23.03.2022 13:44:33
коментарий под одним из видео с немцовым- "где ты был 8 лет, когда обстреливали донбас?"
Немцов мог знать про обстрелы "кондиционеров", но никак не 8 лет.
Причем он рассматривает ситуацию лишь с одной стороны.

В целом стране Путинская ложь боком выходит.
Кстати, интервенции Турции по причине официального статуса военных на территории Сирии и других стран легитимизированы...
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