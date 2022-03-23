Газ за рубли

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danilov 23 Марта 2022 в 19:35:37
Путин: Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам, объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией.
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Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
Цитата: Dimmon от 23.03.2022 14:14:27
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
А почему доллар? Рубль Россия будет продавать за юани или золото, тем самым опуская курс западных валют и повышая котировки более существенных ресурсов.
Цитата: Dimmon от 23.03.2022 14:14:27Дык, именно еврокомиссары запретили РФ при расчетах использовать евро.
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
Хто им после этого дохтур?
Практичный 23.03.2022 в 21:33:25 # 795609
Цитата: Dimmon от 23.03.2022 14:14:27да не популизм..раньше вы покупали за свою валюту, а теперь перед расчетом по контракту будете на бирже рубли скупать. А скупка рубля приведет к росту его курса.. Так доллар и был завышен повышенным спросом. А теперь доллары и евро кучу в продажу,а рубль в покупку.. обратная ситуация. Интересно, будем посмотреть к чему приведет
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
Теперь будет видно сколько стоит рубль по факту.
Жп чесать пришла очередь ейропейцев. А главное данный пример это для других стран и нац.валют. Храните бабки в нац валюте, они сами его подтолкнули, а как они хотели, лохов больше нет.
Те кто торгует ресурсами за бакс рискуют остаться без денег, а предлог всегда найдут.