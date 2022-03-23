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Экономика
Газ за рубли
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danilov 23 Марта 2022 в 19:35:37
⚡️Путин: принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли

Путин: Запад, заморозив российские активы, подорвал доверие к своим валютам, объявил дефолт по своим обязательствам перед Россией.



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 23.03.2022 в 20:14:27   # 795597
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
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  bolatbol 23.03.2022 в 20:32:24   # 795599
Цитата: Dimmon от 23.03.2022 14:14:27
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк

А почему доллар? Рубль Россия будет продавать за юани или золото, тем самым опуская курс западных валют и повышая котировки более существенных ресурсов.
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  Ал 23.03.2022 в 21:02:25   # 795602
Цитата: Dimmon от 23.03.2022 14:14:27
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
Дык, именно еврокомиссары запретили РФ при расчетах использовать евро.
Хто им после этого дохтур?
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  Практичный 23.03.2022 в 21:33:25   # 795609
Цитата: Dimmon от 23.03.2022 14:14:27
А что изменится?? Какая разница кто сдаст доллар иностр покупатель или отеч.экспортер?
Чистый популизм. Лучше бы придумали где найти оборудование для ктк
да не популизм..раньше вы покупали за свою валюту, а теперь перед расчетом по контракту будете на бирже рубли скупать. А скупка рубля приведет к росту его курса.. Так доллар и был завышен повышенным спросом. А теперь доллары и евро кучу в продажу,а рубль в покупку.. обратная ситуация. Интересно, будем посмотреть к чему приведет
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  Skype 23.03.2022 в 22:17:16   # 795613
Изменится и многое, если раньше американцев курс не интересовал, то сегодня правила игры меняются. Ресурсы России будут продаваться за рубли, нужен газ иди на биржу и сливай свои евро, покупай рубли и оплачивай контракт.

Теперь будет видно сколько стоит рубль по факту.

Жп чесать пришла очередь ейропейцев. А главное данный пример это для других стран и нац.валют. Храните бабки в нац валюте, они сами его подтолкнули, а как они хотели, лохов больше нет.

Те кто торгует ресурсами за бакс рискуют остаться без денег, а предлог всегда найдут.
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