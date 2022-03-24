Болгария и Сербия готовы платить за газ в рублях

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danilov 24 Марта 2022 в 13:13:43
"В Болгарии есть финансовый контрагент, который может осуществить транзакцию и в рублях. Конкретный сценарий платежей будет рассматривать Болгарский энергетический холдинг, риска оплаты по существующим договорам нет", - сказал министр.
Неудобства, возможно, будут только первое время, заявил РИА Новости глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич:
«У нас в данный момент нет достаточного количества рублей, но сможем заключить договор, чтобы и они оплачивали нам что-то в рублях, и начнётся обмен денежными средствами».
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