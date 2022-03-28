В пятницу до рекордных показателей выросла цена на арматуру

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danilov 28 Марта 2022 в 11:06:25
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Нужно признать, что Европа вообще не подготовилась к своим санкциям...
а мы подготовились? а узбекистан, турция? кнр?
весь мир теперь платит и за войну и за санкции?
и вы платите, сравните чеки из магазинов и кафе до и после начала войны, а вы подготовились к санкциям? никто не ожидал такого безумия в 21 веке
Меняющийся в геометрической прогрессии курс доллара сильно бьет по различным отраслям жизнедеятельности в Казахстане. Строительные рынки выбрали политику выжидания, цены на недвижимость либо уже повышены, либо зависли в воздухе. Ситуация на валютном рынке не обошла стороной и медицинскую сферу. К примеру, стоматологи уже заявляют, что вынуждены повышать стоимость оказываемых услуг, передает Liter.kz.
Кандидат медицинских наук, президент РОО “Экспертное сообщество стоматологов Казахстана”, практикующий врач Мейрам Раганин в профессии 34 года. Он с уверенностью говорит, что любое колебание иностранных валют безжалостно бьет и по той отрасли, в которой трудится.
Спросите любого стоматолога, и каждый скажет вам, что нестабильность на валютном рынке сильно сказывается на нас и пациентах. А причина тому – ценовая политика поставщиков. Уже сегодня они подняли цены практически на все виды товаров на 20-30%, – говорит Мейрам Раганин.
Кандидат медицинских наук, президент РОО “Экспертное сообщество стоматологов Казахстана”, практикующий врач Мейрам Раганин в профессии 34 года. Он с уверенностью говорит, что любое колебание иностранных валют безжалостно бьет и по той отрасли, в которой трудится.
Спросите любого стоматолога, и каждый скажет вам, что нестабильность на валютном рынке сильно сказывается на нас и пациентах. А причина тому – ценовая политика поставщиков. Уже сегодня они подняли цены практически на все виды товаров на 20-30%, – говорит Мейрам Раганин.
Цитата: Dimmon от 28.03.2022 06:35:16Безумие? Да господь с вами! Или перечислить "безумия" 21 века?
Quote:
а мы подготовились? а узбекистан, турция? кнр?
весь мир теперь платит и за войну и за санкции?
и вы платите, сравните чеки из магазинов и кафе до и после начала войны, а вы подготовились к санкциям? никто не ожидал такого безумия в 21 веке
Quote:
Нужно признать, что Европа вообще не подготовилась к своим санкциям...
а мы подготовились? а узбекистан, турция? кнр?
весь мир теперь платит и за войну и за санкции?
и вы платите, сравните чеки из магазинов и кафе до и после начала войны, а вы подготовились к санкциям? никто не ожидал такого безумия в 21 веке
Цитата: bolatbol от 28.03.2022 08:04:07Т.е. или работать на склад за будущую эфемерную прибыль и зп, или остановка производства при отсутствии спроса?
Достаточно ЕАЭС запретить вывоз металла в любом виде и произойдет затоваривание и падение цен на металл внутри ЕАЭС, при росте на мировом рынке. Как и при запрете вывоза на зерно, сахар, нефтепродукты.
Достаточно ЕАЭС запретить вывоз металла в любом виде и произойдет затоваривание и падение цен на металл внутри ЕАЭС, при росте на мировом рынке. Как и при запрете вывоза на зерно, сахар, нефтепродукты.
Цитата: bolatbol от 28.03.2022 08:18:26Для этого необходима господдержка.
При обеспечении гос резервов государство может продавать излишки по мировым ценам. Если этого не делать все ресурсы уйдут за границу, а на внутреннем рынке будут также по мировым ценам, что неприемлемо для бедных стран.
При обеспечении гос резервов государство может продавать излишки по мировым ценам. Если этого не делать все ресурсы уйдут за границу, а на внутреннем рынке будут также по мировым ценам, что неприемлемо для бедных стран.
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
в том то и дело что вы не можете решать за меня равно как и я за вас, каждый решает за себя , кому нравится тот пускай и отправляется в назад в прошлое
ездите на тазиках, отдыхайте в сочи
ток будьте последовательны
не ездите на машинах недружественных стран и не вкладывайте в их валюты
Цитата: GoodZone от 28.03.2022 08:34:39
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
один из таких агитаторов рад был бы продолжить демиллитаризацию вглубь европы, до озера комо
Цитата: Dimmon от 28.03.2022 08:55:27
Quote:
в том то и дело что вы не можете решать за меня равно как и я за вас, каждый решает за себя , кому нравится тот пускай и отправляется в назад в прошлое
ездите на тазиках, отдыхайте в сочи
ток будьте последовательны
не ездите на машинах недружественных стран и не вкладывайте в их валюты
Quote:
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
в том то и дело что вы не можете решать за меня равно как и я за вас, каждый решает за себя , кому нравится тот пускай и отправляется в назад в прошлое
ездите на тазиках, отдыхайте в сочи
ток будьте последовательны
не ездите на машинах недружественных стран и не вкладывайте в их валюты
Повторюсь специально для непонятливых - "В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней."