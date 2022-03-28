В пятницу до рекордных показателей выросла цена на арматуру

Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959

В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.

Quote:в том то и дело что вы не можете решать за меня равно как и я за вас, каждый решает за себя , кому нравится тот пускай и отправляется в назад в прошлоеездите на тазиках, отдыхайте в сочиток будьте последовательныне ездите на машинах недружественных стран и не вкладывайте в их валюты