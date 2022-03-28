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Экономика
В пятницу до рекордных показателей выросла цена на арматуру
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danilov 28 Марта 2022 в 11:06:25

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 28.03.2022 в 11:58:30   # 795957
Нужно признать, что Европа вообще не подготовилась к своим санкциям...
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  Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16   # 795959
Quote:
Нужно признать, что Европа вообще не подготовилась к своим санкциям...

а мы подготовились? а узбекистан, турция? кнр?
весь мир теперь платит и за войну и за санкции?
и вы платите, сравните чеки из магазинов и кафе до и после начала войны, а вы подготовились к санкциям? никто не ожидал такого безумия в 21 веке
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  Dimmon 28.03.2022 в 12:53:51   # 795961
Quote:
Меняющийся в геометрической прогрессии курс доллара сильно бьет по различным отраслям жизнедеятельности в Казахстане. Строительные рынки выбрали политику выжидания, цены на недвижимость либо уже повышены, либо зависли в воздухе. Ситуация на валютном рынке не обошла стороной и медицинскую сферу. К примеру, стоматологи уже заявляют, что вынуждены повышать стоимость оказываемых услуг, передает Liter.kz.

Кандидат медицинских наук, президент РОО “Экспертное сообщество стоматологов Казахстана”, практикующий врач Мейрам Раганин в профессии 34 года. Он с уверенностью говорит, что любое колебание иностранных валют безжалостно бьет и по той отрасли, в которой трудится.

Спросите любого стоматолога, и каждый скажет вам, что нестабильность на валютном рынке сильно сказывается на нас и пациентах. А причина тому – ценовая политика поставщиков. Уже сегодня они подняли цены практически на все виды товаров на 20-30%, – говорит Мейрам Раганин.
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  Zoggyla 28.03.2022 в 13:09:46   # 795965
Цитата: Dimmon от 28.03.2022 06:35:16
Quote:
Нужно признать, что Европа вообще не подготовилась к своим санкциям...

а мы подготовились? а узбекистан, турция? кнр?
весь мир теперь платит и за войну и за санкции?
и вы платите, сравните чеки из магазинов и кафе до и после начала войны, а вы подготовились к санкциям? никто не ожидал такого безумия в 21 веке
Безумие? Да господь с вами! Или перечислить "безумия" 21 века?
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  bolatbol 28.03.2022 в 14:04:07   # 795968
Достаточно ЕАЭС запретить вывоз металла в любом виде и произойдет затоваривание и падение цен на металл внутри ЕАЭС, при росте на мировом рынке. Как и при запрете вывоза на зерно, сахар, нефтепродукты.
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  Zoggyla 28.03.2022 в 14:13:13   # 795969
Цитата: bolatbol от 28.03.2022 08:04:07
Достаточно ЕАЭС запретить вывоз металла в любом виде и произойдет затоваривание и падение цен на металл внутри ЕАЭС, при росте на мировом рынке. Как и при запрете вывоза на зерно, сахар, нефтепродукты.
Т.е. или работать на склад за будущую эфемерную прибыль и зп, или остановка производства при отсутствии спроса?
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  bolatbol 28.03.2022 в 14:18:26   # 795970
При обеспечении гос резервов государство может продавать излишки по мировым ценам. Если этого не делать все ресурсы уйдут за границу, а на внутреннем рынке будут также по мировым ценам, что неприемлемо для бедных стран.
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  Zoggyla 28.03.2022 в 14:23:09   # 795971
Цитата: bolatbol от 28.03.2022 08:18:26
При обеспечении гос резервов государство может продавать излишки по мировым ценам. Если этого не делать все ресурсы уйдут за границу, а на внутреннем рынке будут также по мировым ценам, что неприемлемо для бедных стран.
Для этого необходима господдержка.
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  GoodZone 28.03.2022 в 14:34:39   # 795973
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.
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  Dimmon 28.03.2022 в 14:55:27   # 795974
Quote:
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.


в том то и дело что вы не можете решать за меня равно как и я за вас, каждый решает за себя , кому нравится тот пускай и отправляется в назад в прошлое
ездите на тазиках, отдыхайте в сочи
ток будьте последовательны
не ездите на машинах недружественных стран и не вкладывайте в их валюты
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  troll 28.03.2022 в 15:32:38   # 795979
Цитата: GoodZone от 28.03.2022 08:34:39
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.

один из таких агитаторов рад был бы продолжить демиллитаризацию вглубь европы, до озера комо
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  GoodZone 28.03.2022 в 15:43:05   # 795980
Цитата: Dimmon от 28.03.2022 08:55:27
Quote:
Dimmon 28.03.2022 в 12:35:16 # 795959
В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней. Эта вакханалия не могла продолжаться вечно. А вы хнычете, что в кафе сходить стало дорого - ну так отварите макарошек и поешьте дома... Мир очищается от скверны, правда не так быстро как хотелось бы... Любые изменения приводят к чему-то новому, к чему-то другому. Вас устраивал прежний мир? Меня нет.


в том то и дело что вы не можете решать за меня равно как и я за вас, каждый решает за себя , кому нравится тот пускай и отправляется в назад в прошлое
ездите на тазиках, отдыхайте в сочи
ток будьте последовательны
не ездите на машинах недружественных стран и не вкладывайте в их валюты


Повторюсь специально для непонятливых - "В отличии от вас я принимаю эту реальность и готов к ней."
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