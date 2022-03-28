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Экономика
КТК: ВПУ-1 РАБОТАЕТ
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danilov 28 Марта 2022 в 21:24:43
Теперь официально — КТК возобновил работу одного из трех выносных причальных устройств после обследования: «ВПУ-1 обследован и признан пригодным к операционной деятельности. Осуществляется погрузка танкера через ВПУ-1. Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам».
У выносного причального устройства КТК пришвартован танкер MONTE URQUIOLA под флагом Португалии у которого, согласно открытым данным, местом назначения значится CPC-R, то есть КТК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Jiggy 29.03.2022 в 04:44:39   # 796016
Ту буйную фашистку панову (между прочим, проживающей в Казахстане), уволили с радиостанций. А по некоторым источникам, против нее возбудили уголовное дело. Но это не во всех СМИ указывается. Так ей и надо.
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