КТК: ВПУ-1 РАБОТАЕТ

danilov 28 Марта 2022 в 21:24:43
Теперь официально — КТК возобновил работу одного из трех выносных причальных устройств после обследования: «ВПУ-1 обследован и признан пригодным к операционной деятельности. Осуществляется погрузка танкера через ВПУ-1. Проведена промывка системы ВПУ-3 для подготовки к ремонтным работам».
У выносного причального устройства КТК пришвартован танкер MONTE URQUIOLA под флагом Португалии у которого, согласно открытым данным, местом назначения значится CPC-R, то есть КТК.