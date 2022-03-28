Автолюбители, не уплатившие налог на транспорт до 1 апреля, не смогут получить банковские услуги

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danilov 29 Марта 2022 в 08:36:04
При этом за каждый день просрочки начисляется пеня в размере 1,25 кратной официальной ставки рефинансирования, установленной Нацбанком РК.
Кроме того, налоговые органы для принудительного взыскания направляют налоговые приказы судебным исполнителям, которые будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Одновременно удерживаются судебные издержки, составляющие до 25% от суммы долга.
Во избежание неприятных ситуаций, связанных с неуплатой налогов, в ДГД Алматы призывают автовладельцев оплатить налог на транспортные средства в ближайшие дни.
Сумму налога можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на мобильном приложении е-Salyk-Azamat, на сайте kgd.kz или можно узнать в едином контакт-центре «1414/3».
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