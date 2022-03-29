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danilov 29 Марта 2022 в 10:58:53
«Нет оплаты — нет газа», — сказал Песков. Он отметил, что Россия не собирается «делать из этого благотворительность и бесплатно отправлять газ в Западную Европу».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 29.03.2022 в 12:13:00 # 796062
Виктор Аст 29.03.2022 в 17:19:36 # 796097
Цитата: vvka от 29.03.2022 10:19:45Ключевое слово: НЕ ПОЙМУТ!!!
Се ля ви. Пока тупые европейцы не поймут, что пендосов надо гнать в три шеи на свой остров - так и будут раком стоять.
Се ля ви. Пока тупые европейцы не поймут, что пендосов надо гнать в три шеи на свой остров - так и будут раком стоять.