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Экономика
«Нет оплаты — нет газа»
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danilov 29 Марта 2022 в 10:58:53
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил ЕС словами «Нет оплаты — нет газа» на случай отказа от расчетов в рублях за поставки в Европу. Об этом он заявил в интервью телеканалу PBS.
«Нет оплаты — нет газа», — сказал Песков. Он отметил, что Россия не собирается «делать из этого благотворительность и бесплатно отправлять газ в Западную Европу».
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  Пастафариан 29.03.2022 в 12:13:00   # 796062
Гыыыы
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  Manitu 29.03.2022 в 12:34:46   # 796066
Бедная Европа. С одной стороны США,с другой Россия. Имеют во все щели. Старый прикол о том что США готовы воевать с Россией до последнего украинца, теперь распространяется и на европейцев.
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  vvka 29.03.2022 в 16:19:45   # 796093
Се ля ви. Пока тупые европейцы не поймут, что пендосов надо гнать в три шеи на свой остров - так и будут раком стоять.
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  bolatbol 29.03.2022 в 17:13:48   # 796096
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  Виктор Аст 29.03.2022 в 17:19:36   # 796097
Цитата: vvka от 29.03.2022 10:19:45
Се ля ви. Пока тупые европейцы не поймут, что пендосов надо гнать в три шеи на свой остров - так и будут раком стоять.
Ключевое слово: НЕ ПОЙМУТ!!!
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