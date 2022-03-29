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Глава ЦБ Англии
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danilov 29 Марта 2022 в 13:57:39
- влияние роста цен на энергию в этом году будет сильнее, чем в любой другой год с 1970-х годов
- к сожалению, грядет новый инфляционный шок
- есть свидетельства замедления роста экономики
Комментарии,
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Пастафариан
29.03.2022 в 14:04:42
# 796075
Нихрена себе, евра, ели как у меня в обменнике взяли, зае.....
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