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Экономика
Глава ЦБ Англии
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danilov 29 Марта 2022 в 13:57:39
- влияние роста цен на энергию в этом году будет сильнее, чем в любой другой год с 1970-х годов
- к сожалению, грядет новый инфляционный шок
- есть свидетельства замедления роста экономики
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пастафариан 29.03.2022 в 14:04:42   # 796075
Нихрена себе, евра, ели как у меня в обменнике взяли, зае.....
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