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Экономика
Казахстан столкнулся с дефицитом офисной бумаги
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danilov 31 Марта 2022 в 10:55:59
Из-за напряжённой геополитической обстановки в мире Казахстан столкнулся с дефицитом офисной бумаги, которая еще и взлетела в цене. А в Шымкенте из-за перебоев с сырьем и вовсе остановлено производство.

В 2021 году казахстанские предприятия произвели 600 тысяч упаковок бумаги А4, это всего 5% от общего объема потребления. В прошлом году в Казахстан завезли 20,4 млн упаковок офисной бумаги формата А4. 61% объема был импортирован из РФ, 30% – из Турции, 8% – из Китая.

В Казахстане работают лишь два завода по резке и упаковке офисной бумаги. Первый завод имеет производственную мощность 3 млн пачек бумаги А4 в год. Второй - 3,6 млн. Однако основная часть сырья производится в РФ и Финляндии.

Сейчас российские заводы не продают бумажные рулоны напрямую, а реализуют их через своих представителей в Казахстане, тем самым ограничивая продажи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 31.03.2022 в 11:09:34   # 796195
все устаканится у нас, главное не паниковать, маршруты перестроятся, России самой нужна бумага следовательно нам придется брать из Турции, цена от этого почти не изменится, но если будем паниковать и скупать коробками то и цена будет в 3-5 раз выше рыночной
спекулянты работают вовсю создавая избыточный спрос у наших основных поставщиков. что мы можем сделать , постарайтесь снизить расход бумаги, по крайнее менее не покупать больше чем обычно
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  kkafp 31.03.2022 в 11:38:27   # 796196
Берегите природу, переходите в цифру
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  Dimmon 31.03.2022 в 11:44:43   # 796197
бухг-ия пока не может перейти на цифру
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  Dimmon 31.03.2022 в 11:45:25   # 796198
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  Zoggyla 31.03.2022 в 11:58:44   # 796202
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  Zoggyla 31.03.2022 в 12:09:22   # 796203
Послушаем и посмотрим итальянцев, нечего грустить
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  Zoggyla 31.03.2022 в 12:11:43   # 796204
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  ЛиКа 31.03.2022 в 12:15:20   # 796205
Цитата: kkafp от 31.03.2022 05:38:27
Берегите природу, переходите в цифру
- цифра, как показывает практика не очень надежна, ее и взломать могут, ищи - свищи потом информацию.
"Росавиация экстренно перешла в бумажный режим: вся IT-структура стратегического ведомства подверглась мощнейшей хакерской атаке."
Мы, конечно, не Росавиация))...но
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  гримм 31.03.2022 в 14:33:20   # 796216
Quote:
В Казахстане работают лишь два завода по резке и упаковке офисной бумаги.


Почему сейчас цех называют заводом! такая же ситуация с авто называют заводом сборочный цех!
Завод это когда поступает руда а выходит готовое изделие!
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  Виктор Аст 31.03.2022 в 15:34:30   # 796222
Цитата: Dimmon от 31.03.2022 05:09:34
все устаканится у нас, главное не паниковать, маршруты перестроятся, России самой нужна бумага следовательно нам придется брать из Турции, цена от этого почти не изменится, но если будем паниковать и скупать коробками то и цена будет в 3-5 раз выше рыночной
спекулянты работают вовсю создавая избыточный спрос у наших основных поставщиков. что мы можем сделать , постарайтесь снизить расход бумаги, по крайнее менее не покупать больше чем обычно
Казахстан сегодня указал свой статус: Новостные каналы не смотрите? Список товаров, запрещенных к вывозу и ввозу в Россию и Беларусь, будет опубликован, Официальный сайт называется sanction2022.kz, сообщает "Хабар 24". Казахстанским предпринимателям следует быть очень осторожными.
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  MuratKZ 31.03.2022 в 15:49:04   # 796226
Сейчас много где дефицит с бумагой. Учимся экономить, печатаем с двух сторон. Скоро к проблеме с бумагой присоединится проблема с картриджами.
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  Виктор Аст 31.03.2022 в 16:55:47   # 796232
Цитата: MuratKZ от 31.03.2022 09:49:04
Сейчас много где дефицит с бумагой. Учимся экономить, печатаем с двух сторон. Скоро к проблеме с бумагой присоединится проблема с картриджами.
С полным списком с чем наступит дефицит из России и Белоруссии МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ НА САЙТЕ http://sanction2022.kz/
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