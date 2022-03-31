Казахстан столкнулся с дефицитом офисной бумаги

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danilov 31 Марта 2022 в 10:55:59
В 2021 году казахстанские предприятия произвели 600 тысяч упаковок бумаги А4, это всего 5% от общего объема потребления. В прошлом году в Казахстан завезли 20,4 млн упаковок офисной бумаги формата А4. 61% объема был импортирован из РФ, 30% – из Турции, 8% – из Китая.
В Казахстане работают лишь два завода по резке и упаковке офисной бумаги. Первый завод имеет производственную мощность 3 млн пачек бумаги А4 в год. Второй - 3,6 млн. Однако основная часть сырья производится в РФ и Финляндии.
Сейчас российские заводы не продают бумажные рулоны напрямую, а реализуют их через своих представителей в Казахстане, тем самым ограничивая продажи.
Комментарии, по рейтингу, по дате
спекулянты работают вовсю создавая избыточный спрос у наших основных поставщиков. что мы можем сделать , постарайтесь снизить расход бумаги, по крайнее менее не покупать больше чем обычно
Дикая ситуация в России: золото есть, нефть есть, а прокладок - нет
https://ratel.kz/outlook/dikaja_situatsija_v_rossii_zoloto_est_neft_est_a_prokladok_net
Цитата: Dimmon от 31.03.2022 05:45:25Жене прокладки покупаешь? Понимаю, всю твою боль! Quote:
Quote:
https://ratel.kz/outlook/dikaja_situatsija_v_rossii_zoloto_est_neft_est_a_prokladok_net
Quote:
Дикая ситуация в России: золото есть, нефть есть, а прокладок - нет
https://ratel.kz/outlook/dikaja_situatsija_v_rossii_zoloto_est_neft_est_a_prokladok_net
все устаканится у нас, главное не паниковать, маршруты перестроятся
Цитата: kkafp от 31.03.2022 05:38:27- цифра, как показывает практика не очень надежна, ее и взломать могут, ищи - свищи потом информацию.
Берегите природу, переходите в цифру
Берегите природу, переходите в цифру
"Росавиация экстренно перешла в бумажный режим: вся IT-структура стратегического ведомства подверглась мощнейшей хакерской атаке."
Мы, конечно, не Росавиация))...но
В Казахстане работают лишь два завода по резке и упаковке офисной бумаги.
Почему сейчас цех называют заводом! такая же ситуация с авто называют заводом сборочный цех!
Завод это когда поступает руда а выходит готовое изделие!
Виктор Аст 31.03.2022 в 15:34:30 # 796222
Цитата: Dimmon от 31.03.2022 05:09:34Казахстан сегодня указал свой статус: Новостные каналы не смотрите? Список товаров, запрещенных к вывозу и ввозу в Россию и Беларусь, будет опубликован, Официальный сайт называется sanction2022.kz, сообщает "Хабар 24". Казахстанским предпринимателям следует быть очень осторожными.
все устаканится у нас, главное не паниковать, маршруты перестроятся, России самой нужна бумага следовательно нам придется брать из Турции, цена от этого почти не изменится, но если будем паниковать и скупать коробками то и цена будет в 3-5 раз выше рыночной
спекулянты работают вовсю создавая избыточный спрос у наших основных поставщиков. что мы можем сделать , постарайтесь снизить расход бумаги, по крайнее менее не покупать больше чем обычно
все устаканится у нас, главное не паниковать, маршруты перестроятся, России самой нужна бумага следовательно нам придется брать из Турции, цена от этого почти не изменится, но если будем паниковать и скупать коробками то и цена будет в 3-5 раз выше рыночной
спекулянты работают вовсю создавая избыточный спрос у наших основных поставщиков. что мы можем сделать , постарайтесь снизить расход бумаги, по крайнее менее не покупать больше чем обычно
Виктор Аст 31.03.2022 в 16:55:47 # 796232
Цитата: MuratKZ от 31.03.2022 09:49:04С полным списком с чем наступит дефицит из России и Белоруссии МОЖНО ОЗНАКОМИТСЯ НА САЙТЕ http://sanction2022.kz/
Сейчас много где дефицит с бумагой. Учимся экономить, печатаем с двух сторон. Скоро к проблеме с бумагой присоединится проблема с картриджами.
Сейчас много где дефицит с бумагой. Учимся экономить, печатаем с двух сторон. Скоро к проблеме с бумагой присоединится проблема с картриджами.