Казахстан столкнулся с дефицитом офисной бумаги

все устаканится у нас, главное не паниковать, маршруты перестроятся, России самой нужна бумага следовательно нам придется брать из Турции, цена от этого почти не изменится, но если будем паниковать и скупать коробками то и цена будет в 3-5 раз выше рыночнойспекулянты работают вовсю создавая избыточный спрос у наших основных поставщиков. что мы можем сделать , постарайтесь снизить расход бумаги, по крайнее менее не покупать больше чем обычно