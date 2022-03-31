Дарига Назарбаева продает свой дом в Лондоне

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danilov 31 Марта 2022 в 13:38:35
Как следует из информации, представленной в ролике, Дарига Назарбаева приобрела дом в апреле 2008 года за 9,3 млн фунтов. Теперь же она выставила недвижимость на продажу по более низкой цене — 9 млн фунтов, что составляет 11,8 млн долларов США или 5,67 млрд казахских тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Виктор Аст 31.03.2022 в 14:00:27 # 796213
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Виктор Аст 31.03.2022 в 15:10:40 # 796219
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:04:06Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 09:10:40
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:04:06Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
@Виктор Аст, конечно же адекватного человека, так и должно быть и я некоим образом никого здесь не хотел обидеть.
Описал, тот сравнительный образ,- у кого то яхты или дом в Лондоне, а у кого этого всего нет, тот про экономику думает.
т.е зачастую ментальность людей с большими деньгами и теми кто зарабатывает своим "горбом" - разная.
Виктор Аст 31.03.2022 в 16:48:12 # 796231
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:47:09
@Виктор Аст, конечно же адекватного человека, так и должно быть и я некоим образом никого здесь не хотел обидеть.
Описал, тот сравнительный образ,- у кого то яхты или дом в Лондоне, а у кого этого всего нет, тот про экономику думает.
т.е зачастую ментальность людей с большими деньгами и теми кто зарабатывает своим "горбом" - разная.
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 09:10:40
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:04:06Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
@Виктор Аст, конечно же адекватного человека, так и должно быть и я некоим образом никого здесь не хотел обидеть.
Описал, тот сравнительный образ,- у кого то яхты или дом в Лондоне, а у кого этого всего нет, тот про экономику думает.
т.е зачастую ментальность людей с большими деньгами и теми кто зарабатывает своим "горбом" - разная.