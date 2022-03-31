Дарига Назарбаева продает свой дом в Лондоне

Цитата: Виктор Аст от

Цитата: Lukas от

Цитата: Виктор Аст от

Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана .................... Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................

Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали. Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этихподобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали. Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)

, конечно же адекватного человека, так и должно быть и я некоим образом никого здесь не хотел обидеть.Описал, тот сравнительный образ,- у кого то яхты или дом в Лондоне, а у кого этого всего нет, тот про экономику думает.т.е зачастую ментальность людей с большими деньгами и теми кто зарабатывает своим "горбом" - разная.