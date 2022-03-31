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Экономика
Дарига Назарбаева продает свой дом в Лондоне
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danilov 31 Марта 2022 в 13:38:35
Старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига продает свой дом в Лондоне за 9 млн фунтов стерлингов. Виртуальный тур по элитной недвижимости размещен в YouTube.

Как следует из информации, представленной в ролике, Дарига Назарбаева приобрела дом в апреле 2008 года за 9,3 млн фунтов. Теперь же она выставила недвижимость на продажу по более низкой цене — 9 млн фунтов, что составляет 11,8 млн долларов США или 5,67 млрд казахских тенге.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Виктор Аст 31.03.2022 в 14:00:27   # 796213
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................
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  Lukas 31.03.2022 в 15:04:06   # 796218
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................

Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
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  Виктор Аст 31.03.2022 в 15:10:40   # 796219
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:04:06
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................

Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)
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  Lukas 31.03.2022 в 15:47:09   # 796225
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 09:10:40
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:04:06
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................

Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)


@Виктор Аст, конечно же адекватного человека, так и должно быть и я некоим образом никого здесь не хотел обидеть.
Описал, тот сравнительный образ,- у кого то яхты или дом в Лондоне, а у кого этого всего нет, тот про экономику думает.
т.е зачастую ментальность людей с большими деньгами и теми кто зарабатывает своим "горбом" - разная.
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  КЕДЫ 31.03.2022 в 15:49:36   # 796227
Так себе активчик.с одного Сарыагаша ей за годик работы можно такой дом прикупить. По настоящему карты не откроют никогда.
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  Виктор Аст 31.03.2022 в 16:48:12   # 796231
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:47:09
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 09:10:40
Цитата: Lukas от 31.03.2022 09:04:06
Цитата: Виктор Аст от 31.03.2022 08:00:27
Продаём в Лондоне,и вкладываем в экономику Казахстана ....................

Это у нище-бродов мысли "в экономику страны" и все такое, а у этих "небожителей" подобных мыслей даже в страшном сне не будет, ментальность другая их хоть вешай на каждом столбу, и то пред виселицей не покаются, скажут все честно заработали.
Это мнение адекватного человека, вкладывать средства в экономику своей страны.(мнения комментаторов могут не совпадать с точкой зрения автора)


@Виктор Аст, конечно же адекватного человека, так и должно быть и я некоим образом никого здесь не хотел обидеть.
Описал, тот сравнительный образ,- у кого то яхты или дом в Лондоне, а у кого этого всего нет, тот про экономику думает.
т.е зачастую ментальность людей с большими деньгами и теми кто зарабатывает своим "горбом" - разная.
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