НАЦБАНК ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИНТЕРВЕНЦИЯХ

Казахстану стоит построить узкоколейную железную дорогу



Это даст огромное преимущество в конкурентоспособности нашего транзита и наших товаров

Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали декларацию о Транскаспийском коридоре. В этой связи ещё один назревший вопрос, по которому сейчас как раз надо решать. Многие знают, что в мире и в экс-Российской империи, то есть экс-СССР и Финляндии, разная ширина железнодорожной колеи. Есть такой исторический анекдот, как это получилось. Когда в России решили построить первую железную дорогу, к Николаю I пришли министры с предложениями. Одни предлагали идти по мировому пути и выбрать европейский стандарт. Другие возражали: "Начнётся война, и враги смогут тогда воспользоваться нашей дорогой для переброски войск, нужна другая колея!" Царь задал вопрос:

- Что предлагаете?



- Надо шире.



- На х*й шире?! - то ли переспросил, то ли решил царь. В итоге российская колея на девять сантиметров шире европейской. Возможно, тогда люди честнее в отношении размеров были и меньше врали.



Для настоящего транзита эта колея - головная боль. Состав из Китая идёт в Россию или Казахстан, на границе тормозит, на каждый вагон ставят другие вагонные тележки, каждый вагон - две тележки. Состав прибывает на российско-европейскую границу, там опять тележки меняют, ещё время. На обратном пути ещё два раза "переобуваются". Огромная потеря конкурентных преимуществ.



Кажется, Россия ещё долго в Европу азиатские грузы транзитом возить не будет. Нам гораздо легче построить магистраль с нормальной шириной колеи из Китая вот туда как раз, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция и далее в Европу. Это огромное преимущество даст в конкурентоспособности нашего транзита и наших товаров. Импорт из Европы и Турции подешевеет. Большой проект, который и внутреннюю занятость обеспечит, и участие местных производителей. Раньше Россия "уговаривала бы" не делать такого, а сейчас они и белорусы сами ведь тупик на западной границе устроили? Подвели нас. Придётся узкоколейку строить.