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Экономика
НАЦБАНК ОТЧИТАЛСЯ ОБ ИНТЕРВЕНЦИЯХ
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danilov 01 Апреля 2022 в 11:10:43
Нацбанк не осуществлял интервенций во второй половине марта. Суммарная доля всех интервенций и конвертаций для Нацфонда составила 55% валютного рынка и это меньше, чем обычно. Для ЕНПФ никто валюту в марте не покупал.

— По итогам месяца объем валютных интервенций составил $990,5 млн или 29% от общего объема биржевых торгов. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили $890,9 млн, — говорится в заявлении регулятора. — Национальный Банк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении.

В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, объяснили в Нацбанке, что полностью отвечает реальной ситуации — мы сейчас находимся, к сожалению, в зависимой ситуации.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dimmon 01.04.2022 в 11:45:50   # 796265
Quote:
Казахстану стоит построить узкоколейную железную дорогу

Это даст огромное преимущество в конкурентоспособности нашего транзита и наших товаров
Казахстан, Турция, Азербайджан и Грузия подписали декларацию о Транскаспийском коридоре. В этой связи ещё один назревший вопрос, по которому сейчас как раз надо решать. Многие знают, что в мире и в экс-Российской империи, то есть экс-СССР и Финляндии, разная ширина железнодорожной колеи. Есть такой исторический анекдот, как это получилось. Когда в России решили построить первую железную дорогу, к Николаю I пришли министры с предложениями. Одни предлагали идти по мировому пути и выбрать европейский стандарт. Другие возражали: "Начнётся война, и враги смогут тогда воспользоваться нашей дорогой для переброски войск, нужна другая колея!" Царь задал вопрос:
- Что предлагаете?

- Надо шире.

- На х*й шире?! - то ли переспросил, то ли решил царь. В итоге российская колея на девять сантиметров шире европейской. Возможно, тогда люди честнее в отношении размеров были и меньше врали.

Для настоящего транзита эта колея - головная боль. Состав из Китая идёт в Россию или Казахстан, на границе тормозит, на каждый вагон ставят другие вагонные тележки, каждый вагон - две тележки. Состав прибывает на российско-европейскую границу, там опять тележки меняют, ещё время. На обратном пути ещё два раза "переобуваются". Огромная потеря конкурентных преимуществ.

Кажется, Россия ещё долго в Европу азиатские грузы транзитом возить не будет. Нам гораздо легче построить магистраль с нормальной шириной колеи из Китая вот туда как раз, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция и далее в Европу. Это огромное преимущество даст в конкурентоспособности нашего транзита и наших товаров. Импорт из Европы и Турции подешевеет. Большой проект, который и внутреннюю занятость обеспечит, и участие местных производителей. Раньше Россия "уговаривала бы" не делать такого, а сейчас они и белорусы сами ведь тупик на западной границе устроили? Подвели нас. Придётся узкоколейку строить.


https://ratel.kz/outlook/kazahstanu_stoit_postroit_uzkokolejnuju_zheleznuju_dorogu
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  Konstant 01.04.2022 в 11:59:10   # 796268
Что за бред выше прочитал? Аа рател сайт. Дважды упоминание российской империи и СССР плюс натужный исторический анекдот и проблема раздутая до стадии все ужасно и как дальше жить. Дорогу строили инженера которые учились в Америке и оттуда взяли стандарт. А насчет ужасных кошмарных потерь времени бред. Там на документы в 5 раз больше времени уйдет.
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