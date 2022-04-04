За сколько лет сможет заработать $1 млн казахстанец

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danilov 04 Апреля 2022 в 13:55:31
Быстрее всего заработают миллион долларов жители Швейцарии — за 13 лет и 4 месяца. На втором месте Австралия с результатом 20 лет и 1 месяц. На 1 месяц дольше должны поработать жители Сингапура — 20 лет и 2 месяца. Замыкают пятёрку лидеров Люксембург (20 лет и 4 месяца) и США (23 года и 1 месяц).
Казахстан занимает 87-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 245 лет и 11 месяцев. Соседняя Россия занимает 70-е место (191 год и 9 месяцев). Армения на 79-й позиции (215 лет и 4 месяца), Грузия на 83-й (230 лет и 2 месяца), Азербайджан на 89-й (257 лет и 1 месяц), а Узбекистан на 96-й — 318 лет и 4 месяца.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казахстан занимает 87-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов можно за 245 лет и 11 месяцев
Здесь средняя з/п в стране указана как ~338 долларов, что равняется ~160тыс. тенге. Хоть тут не врут, нет мнимых 250тыс., про которые пишет наше правительство.