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Экономика
Тенге / Рубль / Доллар
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danilov 08 Апреля 2022 в 15:18:35

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Кто по 500 покупал?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 08.04.2022 в 15:30:08   # 796530
Quote:
Кто по 500 покупал?
я купил по 480) 72$
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  Dimmon 08.04.2022 в 15:38:50   # 796531
хорошо смеется то кто смеется последним, я в том плане что время покажет кто лучше закупил
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  Dimmon 08.04.2022 в 15:40:12   # 796532
Quote:
Дефолт России и чем он грозит
Такого ещё в истории человечества не было
Позавчера США решили усилить давление на РФ и предупредили, что очередной платёж по очередным евробондам (долгам) РФ не разрешат проводить из замороженных средств в американских банках, как в прошлый раз. Это означает, что у РФ осталось три выхода:
1. Заплатить из долларов, которые ещё имеются внутри страны.

2. Заплатить из текущей выручки от продажи газа и нефти.

3. Заплатить рублями, что означает "не заплатить".

7 апреля Минфин РФ перечислил агенту по выплатам эквивалент долларового долга в рублях. Теперь пошёл так называемый технический дефолт, который по прошествии, кажется, 14 дней перейдёт в юридически подтверждённый дефолт или невыплату долга.

Вообще-то, дефолт страшная штука, но не для правительства России сегодня. Обычно должнику, который не рассчитывается, отказывают в новых кредитах, и он вынужденно соглашается на какие-то муторные и длинные реструктуризации долга.

Но парадокс в том, что:

во-первых, РФ и так уже давно закрыли дверь за новыми займами;
во-вторых, суверенного долга (государственного) у РФ кот наплакал, она по сути гасит последние остатки былой роскоши. И поэтому ей, по сути, до фонаря. Больше репутационные потери;
в-третьих, этот дефолт будет, в отличие от дефолта 1998 года, неисполнением только внешних обязательств. Внутренний долг в рублях Минфин будет обслуживать как по часам.
Однако есть большое-большое "НО". Формально оно технического плана, но взорвёт российские компании и экономику похлеще остального. Дело в том, что после дефолта государства, кредитный рейтинг России будет понижен до D. Большой и жирный знак-буква D(efault) как первая костяшка домина упадёт на рынок и повалит всех остальных.

До 2001 года три ведущих рейтинговых агентства в мире следовали строгому правилу – рейтинг компаний в стране не может быть выше суверенного рейтинга. После ряда случаев, когда компании были намного сильнее, чем страна, это правило применяется полностью к банкам, но не ко всем компаниям. Тем не менее понижение рейтинга происходит в обязательном порядке, поскольку учитывается резко выросший суверенный риск страны.

Ну, так вот что произойдёт. Предположим, 30 апреля будет объявлено, что РФ допустила дефолт по государственным обязательствам. Тогда 1 мая все банки РФ получат рейтинг CCC- или на простом языке пред-дефолт. Остальные компании вместо BBB улетят, скажем, на B- или С.

Следующий шаг это ковенанты. Ковенанты это "специальные условия" в кредитных соглашениях. Банки придумывают много разных условий, но ключевые это кэш и риск. Если, к примеру, доходность компании падает ниже определённого уровня, банк требует платить ему в первую очередь или погасить весь долг сразу. И риски тоже в этом списке, а измеряются они кредитными рейтингами.
Яндекс уже заявил, что они должны около миллиарда долларов, и если ковенанты взорвутся и кредиторы завтра предъявят им весь долг к немедленному погашению, они этого сделать не смогут при всём желании. Даже гиганты с валютной выручкой, вроде Лукойла, могут попасть в трудное положение, если им предъявят миллиарды долгов сразу.

Из сведений в СМИ, общий долг корпоративного сектора РФ около 150 млрд долларов. Уму непостижимо - как это можно вернуть быстро. Это будет суровым ударом и по держателям этих долгов за рубежами РФ. Но и внутри РФ многие покупали долги российских компаний. Такого дефолта ещё в истории человечества не было. Самая большая была Греция, что-то около 70 млрд евро.

Итак, если любимые и знакомые компании попадут в искусственную кому (банкротство) – не удивляйтесь. А нам тут что? Да в общем – ничего. Если только ЕНПФ не набрал облигаций российских эмитентов. Но если копнуть глубже, проблемы будут. Очень много у нас прямых и непрямых связей, и тут или там могут быть неприятности, где-то начнёт рваться экономика.


https://ratel.kz/outlook/defolt_rossii_i_chem_on_grozit
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  DITRX 08.04.2022 в 16:04:21   # 796533
Цитата: Dimmon от 08.04.2022 09:38:50
хорошо смеется то кто смеется последним, я в том плане что время покажет кто лучше закупил


в долгосрочной перспективе конечно тенге опять просядит. в США назревает ипотечный кризис. У свыше 2 млн имеються просрочки по ипотеке. по ходу 2008 назревает.
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  Templar 08.04.2022 в 18:07:00   # 796538
Доллар вернулся примерно к довоенным котировкам. Но блядь, цены так и остались повышенными, с..ка.
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