Тенге / Рубль / Доллар

Дефолт России и чем он грозит

Такого ещё в истории человечества не было

Позавчера США решили усилить давление на РФ и предупредили, что очередной платёж по очередным евробондам (долгам) РФ не разрешат проводить из замороженных средств в американских банках, как в прошлый раз. Это означает, что у РФ осталось три выхода:

1. Заплатить из долларов, которые ещё имеются внутри страны.



2. Заплатить из текущей выручки от продажи газа и нефти.



3. Заплатить рублями, что означает "не заплатить".



7 апреля Минфин РФ перечислил агенту по выплатам эквивалент долларового долга в рублях. Теперь пошёл так называемый технический дефолт, который по прошествии, кажется, 14 дней перейдёт в юридически подтверждённый дефолт или невыплату долга.



Вообще-то, дефолт страшная штука, но не для правительства России сегодня. Обычно должнику, который не рассчитывается, отказывают в новых кредитах, и он вынужденно соглашается на какие-то муторные и длинные реструктуризации долга.



Но парадокс в том, что:



во-первых, РФ и так уже давно закрыли дверь за новыми займами;

во-вторых, суверенного долга (государственного) у РФ кот наплакал, она по сути гасит последние остатки былой роскоши. И поэтому ей, по сути, до фонаря. Больше репутационные потери;

в-третьих, этот дефолт будет, в отличие от дефолта 1998 года, неисполнением только внешних обязательств. Внутренний долг в рублях Минфин будет обслуживать как по часам.

Однако есть большое-большое "НО". Формально оно технического плана, но взорвёт российские компании и экономику похлеще остального. Дело в том, что после дефолта государства, кредитный рейтинг России будет понижен до D. Большой и жирный знак-буква D(efault) как первая костяшка домина упадёт на рынок и повалит всех остальных.



До 2001 года три ведущих рейтинговых агентства в мире следовали строгому правилу – рейтинг компаний в стране не может быть выше суверенного рейтинга. После ряда случаев, когда компании были намного сильнее, чем страна, это правило применяется полностью к банкам, но не ко всем компаниям. Тем не менее понижение рейтинга происходит в обязательном порядке, поскольку учитывается резко выросший суверенный риск страны.



Ну, так вот что произойдёт. Предположим, 30 апреля будет объявлено, что РФ допустила дефолт по государственным обязательствам. Тогда 1 мая все банки РФ получат рейтинг CCC- или на простом языке пред-дефолт. Остальные компании вместо BBB улетят, скажем, на B- или С.



Следующий шаг это ковенанты. Ковенанты это "специальные условия" в кредитных соглашениях. Банки придумывают много разных условий, но ключевые это кэш и риск. Если, к примеру, доходность компании падает ниже определённого уровня, банк требует платить ему в первую очередь или погасить весь долг сразу. И риски тоже в этом списке, а измеряются они кредитными рейтингами.

Яндекс уже заявил, что они должны около миллиарда долларов, и если ковенанты взорвутся и кредиторы завтра предъявят им весь долг к немедленному погашению, они этого сделать не смогут при всём желании. Даже гиганты с валютной выручкой, вроде Лукойла, могут попасть в трудное положение, если им предъявят миллиарды долгов сразу.



Из сведений в СМИ, общий долг корпоративного сектора РФ около 150 млрд долларов. Уму непостижимо - как это можно вернуть быстро. Это будет суровым ударом и по держателям этих долгов за рубежами РФ. Но и внутри РФ многие покупали долги российских компаний. Такого дефолта ещё в истории человечества не было. Самая большая была Греция, что-то около 70 млрд евро.



Итак, если любимые и знакомые компании попадут в искусственную кому (банкротство) – не удивляйтесь. А нам тут что? Да в общем – ничего. Если только ЕНПФ не набрал облигаций российских эмитентов. Но если копнуть глубже, проблемы будут. Очень много у нас прямых и непрямых связей, и тут или там могут быть неприятности, где-то начнёт рваться экономика.