Рекорд с 90-х

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danilov 09 Апреля 2022 в 15:52:11
Индекс мировых цен на продовольствие в марте подскочил на 12,6%, до рекорда минимум с 1990, сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО)
Мировые цены на продукты — рекорд + сильнейший месячный рост за десятилетия
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