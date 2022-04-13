Nordgold не смог выплатить купон по долларовым евробондам

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едридмадрид 13 Апреля 2022 в 13:36:18
Золотодобывающая компания Nordgold не смогла выплатить купон по еврооблигациям в размере $8,25 млн. Об этом говорится в поступившем Forbes сообщении компании. Первым об этом написал «Интерфакс».
Согласно заявлению, Nordgold должна была 9 апреля выплатить $8,25 млн купона по евробондам на $400 млн со сроком погашения в 2024 году, но не смогла сделать это из-за технических трудностей. Эмитент Celtic Resourses Holdings DAC (дочерняя компания Nordgold) и поручители (также структуры Nordgold) столкнулись с проблемами при перечислении средств на счет основного платежного агента, пояснили в компании.
Nordgold подчеркнула, что обладает необходимыми средствами для осуществления выплат и продолжит взаимодействие с доверительным управляющим и платежным агентом по этому вопросу. По данным компании на 30 июня 2021 года, ее чистая полугодовая прибыль составила $237,1 млн, чистый долг — $72,1 млн, денежные средства и их эквиваленты — $389,3 млн.
28 февраля миллиардер Алексей Мордашов попал под санкции ЕС, введенные в ответ на российскую «военную спецоперацию»* на Украине. В начале марта стало известно, что бизнесмен передал контроль над долей в Nordgold стоимостью около $1,1 млрд своей жене Марине. Согласно документам компании, предоставленным британским властям, он сделал это до введения ограничений. На сайте Nordgold указано, что доля Марины Мордашовой составляет около 52%.
Мордашов заявил, что не понимает, почему против него ввели санкции, подчеркнув, что не имеет «никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности». Происходящее на Украине он назвал трагедией двух братских народов. После попадания под санкции Евросоюза и Великобритании миллиардер покинул первую строчку рейтинга богатейших россиян, переместившись с оценкой состояния в $13,2 млрд на пятое место.
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https://www.forbes.ru/biznes/462183-nordgold-ne-smog-vyplatit-kupon-po-dollarovym-evrobondam
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