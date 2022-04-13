Standard & Poor’s: Россия фактически объявила «выборочный дефолт» по своему внешнему долгу

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едридмадрид 13 Апреля 2022 в 12:21:59
Согласно этим данным, РФ пыталась оплатить рублями две номинированные в долларах облигации со сроком погашения 4 апреля. Это равносильно «выборочному дефолту», который объявляется при невыполнении конкретных обязательств, а не по всему долгу.
У Москвы есть 30-дневный льготный период с 4 апреля для выплаты, но S&P заявило, что не ожидает, что удастся конвертировать их в доллары, учитывая западные санкции, которые подрывают готовность и технические возможности России соблюдать условия своих обязательств.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «может быть только такой технический, рукотворный дефолт» и что «объективных причин для такого дефолта нет», так как Россия обладает необходимым потенциалом для выполнения долговых обязательств.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Целями спецоперации назывались «демилитаризация и денацификация» Украины. В ответ на действия России страны Запада объявили о новых, более жестких, санкциях против РФ, в том числе финансово-экономического характера. Из России ушли десятки зарубежных компаний
Полный валютный дефолт станет первым для России более чем за столетие, когда лидер большевиков Владимир Ленин отказался возвращать деньги за ценные бумаги, выпущенные царским правительством.
Россия не может получить доступ примерно к $315 млрд из своих валютных резервов в результате западных санкций, введенных после ее вторжения в Украину. До прошлой недели Соединенные Штаты разрешали России использовать часть своих замороженных активов для выплат некоторым инвесторам вознаграждения в долларах. Но с тех пор казначейство США заблокировало России доступ к своим резервам в американских банках, что является частью плана по усилению давления на президента России Владимира Путина и дальнейшему сокращению военного потенциала России.
По оценкам JPMorgan, на конец прошлого года у России было около $40 млрд долга в иностранной валюте. Примерно половина этой суммы принадлежала иностранным инвесторам.
Сейчас Россия планирует обратиться в суд. «Мы будем подавать в суд, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты», − заявил министр финансов Антон Силуанов газете «Известия» в понедельник. «Мы покажем суду доказательства наших платежей, чтобы подтвердить наши усилия по выплатам в рублях, как мы это делали в иностранной валюте. Это будет непростой процесс», − добавил он. Он не сказал с кем Россия планирует судиться.
https://www.rosbalt.ru/business/2022/04/11/1952971.html
https://vlast.kz/novosti/49500-agentstvo-sp-zaavilo-cto-rossia-obavila-defolt-po-vnesnemu-dolgu.html
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