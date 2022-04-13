Казахстанцы переплачивают за комуслуги из-за непрозрачного ценообразования - депутат

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GoodZone 13 Апреля 2022 в 17:15:38
В депутатском запросе на имя премьер-министра Милютин указал, что из трех составляющих тарифа на электроэнергию прозрачными являются только тарифы энергопередающих организаций и надбавки энергоснабжающих организаций.
"Тарифы энергопроизводящих организаций являются абсолютно непрозрачными, потому что регулируются не антимонопольным органом, а Министерством энергетики", - заявил он.
По словам депутата, при обсуждении тарифов на электроэнергию выпадает главное звено - отпускная цена производителя электроэнергии.
Также, по его мнению, в Казахстане перекладывают тарифы с одних услуг на другие.
"Тарифы ТЭЦ, одновременно производящих тепловую и электрическую энергию, регулируются двумя госорганами: на тепло - Комитетом по регулированию естественных монополий, на электроэнергию – Министерством энергетики. Регулируются по разным методикам, в результате получается, что затраты ТЭЦ на производство тепла учитываются в тарифах на электроэнергию.
Это приводит к тому, что потребитель электроэнергии в отдаленном от этой ТЭЦ регионе, не получающий тепло от данной ТЭЦ, вынужден оплачивать затраты ТЭЦ, связанные с производством тепла, которое он не получает", - указал Милютин.
Депутат заявил, что в Казахстане нет конкурентного рынка электроэнергии. Почти весь объем производимого в стране электричества реализуется через двусторонние договоры между потребителями и станциями, считает Александр Милютин. Это, по его словам, усугубляет дефицит электроэнергии и обусловливает другие негативные моменты.
"Например, Согринская ТЭЦ в ущерб реальному сектору экономики и населению почти всю производимую электроэнергию поставляет собственной майнинговой криптоферме, да еще и получает при этом доходы от рынка мощности", - заявил депутат.
Милютин пояснил, что гораздо эффективнее будет отказаться от идеи развития конкуренции на рынке электроэнергии и законодательно наделить единого закупщика функцией по обеспечению единого тарифа на станциях по всей стране.
Также он попросил передать функции по утверждению тарифа на тепло и электричество на ТЭЦ в один государственный орган и обеспечить прозрачный и справедливый механизм утверждения тарифов.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstantsyi-pereplachivayut-komuslugi-iz-za-neprozrachnogo-466368/
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