Кажется за газ в рублях никто не платит
danilov 14 Апреля 2022 в 23:37:32
Путин: Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. И ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу. Чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли.
***
Отказ от ненадежных скомпрометировавших себя валют и юрисдикций – это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны.