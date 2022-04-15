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Экономика
Кажется за газ в рублях никто не платит
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danilov 14 Апреля 2022 в 23:37:32
Путин: Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. И ключевая задача здесь – подготовить наш валютный рынок к такому переходу. Чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли.
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Отказ от ненадежных скомпрометировавших себя валют и юрисдикций – это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Виктор Аст 15.04.2022 в 00:34:35   # 796765
Если Россия повернётся к Европе задом,комфортная жизнь для Евросоюза закончится...
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  старик 15.04.2022 в 01:07:19   # 796769
Пока вся Европа получает газ без оплаты. И что то я сомневаюсь что в случае неуплаты в срок им немедленно отключат газ.
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  Джимбо 15.04.2022 в 01:48:11   # 796770
Это они просто смотрят что делать будут если не заплатим. Я бы им отключил ВСЕ.
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