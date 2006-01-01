«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Казахстан

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Апреля 2022 в 11:54:04
«Рейсы по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск – Алматы с 3 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю», - говорится в сообщении во вторник.
Рейсы выполняются на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737 «со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием».
Комментарии, по рейтингу, по дате