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Экономика
«Белавиа» увеличивает количество рейсов в Казахстан
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danilov 19 Апреля 2022 в 11:54:04
С 29 апреля белорусская авиакомпания «Белавиа» увеличивает количество рейсов из Минска в столицу Казахстана и Алматы, сообщает комитет гражданской авиации МИИР РК.

«Рейсы по маршруту Минск – Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск – Алматы с 3 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю», - говорится в сообщении во вторник.

Рейсы выполняются на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737 «со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием».
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