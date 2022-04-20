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Экономика
Цены на авиационный керосин
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danilov 20 Апреля 2022 в 11:55:58

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 20.04.2022 в 14:12:27   # 796964
На шестом пакете санкций, керосин улетел в небо.

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  Пастафариан 20.04.2022 в 15:10:23   # 796966
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