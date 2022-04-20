 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Средства для обеспечения деятельности Елбасы предусмотрены в бюджете – глава Минфина РК
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 20 Апреля 2022 в 16:48:50
На услуги по обеспечению деятельности главы государства заложено 8,1 млрд тенге, первого президента - 1,2 млрд тенге. ПЗ РК "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы"

«У нас для обеспечения деятельности Первого Президента РК - Елбасы в бюджете предусмотрены средства», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента.

ПЗ РК "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы"

Президент

Республики Казахстан К. Токаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан

«О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»

Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
2 175 192 000 тенге

Услуги по обеспечению деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
1 156 949 000 тенге

Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
1 018 243 000 тенге

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4658771
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samborz 20.04.2022 в 23:02:45   # 796982
Лучше на эти деньги больных детей вылечите. Думаю Елбасы и его библиотека не обеднеют. Правильно где-то сказали, что на лечение детей нужно выделять деньги из бюджета, а зарплату чиновникам собирать по SMS. Всем добра.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь