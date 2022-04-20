Средства для обеспечения деятельности Елбасы предусмотрены в бюджете – глава Минфина РК

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едридмадрид 20 Апреля 2022 в 16:48:50
«У нас для обеспечения деятельности Первого Президента РК - Елбасы в бюджете предусмотрены средства», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса Парламента.
ПЗ РК "О республиканском бюджете на 2021 – 2023 годы"
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2021 - 2023 годы»
Канцелярия Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
2 175 192 000 тенге
Услуги по обеспечению деятельности Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
1 156 949 000 тенге
Услуги по обеспечению деятельности Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
1 018 243 000 тенге
https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=4658771
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