30,9% — рост цен производителей Германии поставил исторический рекорд

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danilov 21 Апреля 2022 в 14:56:47
▪️С 1949 года — года начала расчета PPI — это самый большой в истории рост данного индекса, — сообщило в среду Федеральное статистическое ведомство Германии
▪️Причиной небывалого роста промышленных цен стал рекордный рост цен энергоносителей. В марте цены на них выросли на 83,8%, в том числе цена газа на 144,8%
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 21.04.2022 10:20:29
Германии грозит тяжелейший кризис. Единственный выход увидеть нацизм на Украине и перейти на сторону России. Франция присоединится, а там и остальные страны ЕС. В ЕАЭС всем места хватит.
Германии грозит тяжелейший кризис. Единственный выход увидеть нацизм на Украине и перейти на сторону России. Франция присоединится, а там и остальные страны ЕС. В ЕАЭС всем места хватит.
Хозяева не позволят. Задемократизируют до смерти.