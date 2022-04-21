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Экономика
30,9% — рост цен производителей Германии поставил исторический рекорд
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danilov 21 Апреля 2022 в 14:56:47
▪️Индекс цен производителей промышленных товаров в Германии (PPI) в марте вырос на рекордные 30,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. PPI отражает промышленную инфляцию в экономике

▪️С 1949 года — года начала расчета PPI — это самый большой в истории рост данного индекса, — сообщило в среду Федеральное статистическое ведомство Германии

▪️Причиной небывалого роста промышленных цен стал рекордный рост цен энергоносителей. В марте цены на них выросли на 83,8%, в том числе цена газа на 144,8%


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 21.04.2022 в 16:20:29   # 797010
Германии грозит тяжелейший кризис. Единственный выход увидеть нацизм на Украине и перейти на сторону России. Франция присоединится, а там и остальные страны ЕС. В ЕАЭС всем места хватит.
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  Manitu 21.04.2022 в 17:24:51   # 797016
Цитата: bolatbol от 21.04.2022 10:20:29
Германии грозит тяжелейший кризис. Единственный выход увидеть нацизм на Украине и перейти на сторону России. Франция присоединится, а там и остальные страны ЕС. В ЕАЭС всем места хватит.

Хозяева не позволят. Задемократизируют до смерти.
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