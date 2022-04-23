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Экономика
Reuters: ЕК допускает оплату за российский газ в рублях
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danilov 23 Апреля 2022 в 21:26:48
Это теоретически возможно без нарушения санкций, но не ясно, как это делать. Еврокомиссия (ЕК) допускает, что компании ЕС при соблюдении ряда условий смогут оплачивать российский газ в рублях, не нарушая при этом антироссийские санкции. Об этом говорится в письме ЕК странам Евросоюза, передает Reuters.
Процедура пока не вполне ясна.
В документе говорится, что возможно вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли. Компании — получатели газа могут открыть счета в долларах или евро в российском банке, куда зачислять валюту, которая будет конвертирована в рубли. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплату за российский газ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 23.04.2022 в 21:54:11   # 797054
После разговора с китайцами Минфин США заявил, что закупки Китаем российского угля и нефти не являются нарушением санкций.

Китайцы умеют убеждать…
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  старик 23.04.2022 в 22:34:39   # 797059
Quote:
Процедура пока не вполне ясна.
Да что же они такие тупые то? Все ведь яснее ясного. Ну или дурку гоняют.
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