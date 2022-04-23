Reuters: ЕК допускает оплату за российский газ в рублях

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Апреля 2022 в 21:26:48
Процедура пока не вполне ясна.
В документе говорится, что возможно вносить оплату в долларах или евро на счет в российском банке для последующей конвертации в рубли. Компании — получатели газа могут открыть счета в долларах или евро в российском банке, куда зачислять валюту, которая будет конвертирована в рубли. Эта схема исключает возможность блокирования западными странами оплату за российский газ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Китайцы умеют убеждать…
Процедура пока не вполне ясна.Да что же они такие тупые то? Все ведь яснее ясного. Ну или дурку гоняют.