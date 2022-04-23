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Экономика
Идеальный масленый шторм
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danilov 23 Апреля 2022 в 21:45:23
Индонезия вводит запрет на экспорт пальмового масла с 28 апреля на фоне нехватки этого продукта внутри страны, сообщает газета Nikkei.
В стране крупнейшем производителе и экспортёре пальмового масла - нехватка этого продукта.
Индонезия производит 50% всего мирового экспорта пальмового масла:



При этом до 40% всего потребляемого в мире растительного масла - пальмовое:



На Россию и Украину приходилось 60% мирового производства и 75% мирового экспорта подсолнечного масла.
Похоже, во многих странах мира в этом году будет серьёзный дефицит масла.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 23.04.2022 в 21:55:16   # 797055
И чем теперь сметану разбавлять??
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  старик 23.04.2022 в 22:33:16   # 797058
Quote:
И чем теперь сметану разбавлять??
И подшипники смазывать.
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