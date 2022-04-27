Польша и Болгария заявили о прекращении поставок газа от "Газпрома"

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GoodZone 27 Апреля 2022 в 08:55:18
PGNiG добавила, что примет меры для восстановления подачи голубого топлива. Прекращение поставок является нарушением контракта, подчеркнули в компании. Там также указали, что имеют право потребовать возмещения ущерба в связи с нарушением договоренностей.
Позднее в министерстве экономики и промышленности Болгарии сообщили, что болгарская газовая компания Bulgargaz получила от "Газпрома" аналогичное уведомление, касающееся прокачки по "Турецкому потоку".
В "Газпроме" ранее потребовали от Варшавы и Софии заплатить за сырье в соответствии "с новым порядком платежей" - в рублях. Они отказались выполнять эти условия.
https://www.dw.com/ru/polsha-i-bolgarija-zajavili-o-prekrashhenii-postavok-gaza-ot-gazproma/a-61602658
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