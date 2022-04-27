 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Экономика
Польша и Болгария заявили о прекращении поставок газа от "Газпрома"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 27 Апреля 2022 в 08:55:18
Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила, что российская корпорация "Газпром" проинформировала ее о прекращении поставок газа по трубопроводу "Ямал-Европа" c 08.00 27 апреля. Такое заявление PGNiG обнародовала во вторник, 26 апреля.

PGNiG добавила, что примет меры для восстановления подачи голубого топлива. Прекращение поставок является нарушением контракта, подчеркнули в компании. Там также указали, что имеют право потребовать возмещения ущерба в связи с нарушением договоренностей.

Позднее в министерстве экономики и промышленности Болгарии сообщили, что болгарская газовая компания Bulgargaz получила от "Газпрома" аналогичное уведомление, касающееся прокачки по "Турецкому потоку".

В "Газпроме" ранее потребовали от Варшавы и Софии заплатить за сырье в соответствии "с новым порядком платежей" - в рублях. Они отказались выполнять эти условия.

https://www.dw.com/ru/polsha-i-bolgarija-zajavili-o-prekrashhenii-postavok-gaza-ot-gazproma/a-61602658
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь