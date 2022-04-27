Патрушев: Рубль не должен привязываться к доллару, а обладать внутренней ценностью

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danilov 27 Апреля 2022 в 09:48:40
По его словам, сейчас эксперты прорабатывают предложенный научным сообществом проект по созданию двухконтурной валютно-финансовой системы.
В частности, как отметил Патрушев, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющимися валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности.
Решение размещать золотовалютные резервы за рубежом оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства.
Крушение американоцентричного мира - это реальность, в которой надо жить и выстраивать оптимальную линию поведения.
Он также отметил, что "мы не против рыночной экономики и участия в мировых производственных цепочках, но отчетливо сознаем, что Запад позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно". Поэтому важнейшим условием обеспечения экономической безопасности России Патрушев назвал опору на внутренний потенциал страны, структурную перестройку национальной экономики на современной технологической основе.
https://rg.ru/2022/04/26/patrushev-rubl-ne-dolzhen-priviazyvatsia-k-dollaru-a-obladat-vnutrennej-cennostiu.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: walker от 27.04.2022 07:17:29
Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.
Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.
Все кто нормально учился в советской школе знают, что количество денег должно соответствовать ВВП. Поэтому он прав, даже если не экономист. После 90-ых в высшую школу ввели Экономикс, и экономисты все перевернули с ног на голову. Наступило правило, что количество денег должно быть равно количеству валютных резервов. И СНГ стал колонией США. Теперь умные люди имеют желанн возвратить экономику на правильные рельсы
Цитата: walker от 27.04.2022 07:17:29
Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.
Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.
Когда человек призывает вложить свои сбережения в финансовую пирамиду, а потом критикует главу ФСБ огромной страны...
Ну что можно сказать о таком человеке?
Цитата: СССР от 27.04.2022 07:32:33
Когда человек призывает вложить свои сбережения в финансовую пирамиду, а потом критикует главу ФСБ огромной страны...
Ну что можно сказать о таком человеке?
Цитата: walker от 27.04.2022 07:17:29
Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.
Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.
Когда человек призывает вложить свои сбережения в финансовую пирамиду, а потом критикует главу ФСБ огромной страны...
Ну что можно сказать о таком человеке?
Экономика тут не причём. Главное тявкнуть в сторону России.
Это ложь, тупость и подлость.
Цитата: walker от 27.04.2022 09:31:44Обтекай
Еще раз подтвердился тезис о признаках “русского мира”))
Это ложь, тупость и подлость.
Еще раз подтвердился тезис о признаках “русского мира”))
Это ложь, тупость и подлость.