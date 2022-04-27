Патрушев: Рубль не должен привязываться к доллару, а обладать внутренней ценностью

Цитата: walker от

Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике. Когда директор ФСБ рассуждает о макроэкономике и финансовой системе - считай, кранты россиянской экономике.

Когда человек призывает вложить свои сбережения в финансовую пирамиду, а потом критикует главу ФСБ огромной страны...Ну что можно сказать о таком человеке?