Что мог бы купить Илон Маск в Казахстане вместо Твиттера

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danilov 27 Апреля 2022 в 11:49:35
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: bolatbol от 27.04.2022 07:10:46
Твиттер не может стоить как 50 Казахтелекомов. Уровень капитализации не учитывается, стоимость акций американских раздута. Что есть Твиттер? Это несколько серверов, административное здание с компьютерами и все. Казахтелеком это тысячи км магистральных оптоволоконных кабелей связи, местные линии связи, сотни филиалов со зданиями и оборудованием. Финансовый рынок не отражает реальной стоимости и лопнет в случае кризиса. В пересчёте по реальному сектору экономики США средняя страна, как и Казахстан.
Твиттер не может стоить как 50 Казахтелекомов. Уровень капитализации не учитывается, стоимость акций американских раздута. Что есть Твиттер? Это несколько серверов, административное здание с компьютерами и все. Казахтелеком это тысячи км магистральных оптоволоконных кабелей связи, местные линии связи, сотни филиалов со зданиями и оборудованием. Финансовый рынок не отражает реальной стоимости и лопнет в случае кризиса. В пересчёте по реальному сектору экономики США средняя страна, как и Казахстан.
С первой частью не могу не согласиться.
А вот по второй - не совсем. Архитектура, инфраструктура в городах несопоставимы. Там все для людей построено, а не как у нас, на "отъебись" и "и так сойдет". И еще, у нас вещи в понтах, а там - ценится человеческий труд. Поэтому там все дорого в сфере услуг.
Цитата: андремас от 27.04.2022 06:29:01
Это к слову о "мащьнейшей эканомики", когда какое-то гмно стоит больше чем нефть, газ и уран.
Это к слову о "мащьнейшей эканомики", когда какое-то гмно стоит больше чем нефть, газ и уран.
Нет, андремас, это не к слову о " мащьнейшей эканомики", это к слову о том, что американцы достаточно серьезно относятся к информации. Понимаешь, сейчас СЛОВО и каналы (методы) его донесения до населения, намного важнее бряцанья железным оружием. Во всяком случае по эффективности оно точно ему не уступает.
Цитата: MuratKZ от 27.04.2022 08:26:37
Нет, андремас, это не к слову о " мащьнейшей эканомики", это к слову о том, что американцы достаточно серьезно относятся к информации. Понимаешь, сейчас СЛОВО и каналы (методы) его донесения до населения, намного важнее бряцанья железным оружием. Во всяком случае по эффективности оно точно ему не уступает.
Цитата: андремас от 27.04.2022 06:29:01
Это к слову о "мащьнейшей эканомики", когда какое-то гмно стоит больше чем нефть, газ и уран.
Это к слову о "мащьнейшей эканомики", когда какое-то гмно стоит больше чем нефть, газ и уран.
Нет, андремас, это не к слову о " мащьнейшей эканомики", это к слову о том, что американцы достаточно серьезно относятся к информации. Понимаешь, сейчас СЛОВО и каналы (методы) его донесения до населения, намного важнее бряцанья железным оружием. Во всяком случае по эффективности оно точно ему не уступает.
Не надо объяснять элементарное недалеким. Они не понимают, что Твиттер в США и на Западе в целом - мощное СМИ, и им пользуется огромное количество людей. Они на все смотрят со своего р_узкого ракурса (узколобы, так сказать). Думают, раз в СНГ Твиттером почти никто не пользуется, для них значит, что это гомно.