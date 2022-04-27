Что мог бы купить Илон Маск в Казахстане вместо Твиттера

Цитата: андремас от

Это к слову о "мащьнейшей эканомики", когда какое-то гмно стоит больше чем нефть, газ и уран.

Это к слову о "мащьнейшей эканомики", когда какое-то гмно стоит больше чем нефть, газ и уран.

Нет, андремас, это не к слову о " мащьнейшей эканомики", это к слову о том, что американцы достаточно серьезно относятся к информации. Понимаешь, сейчас СЛОВО и каналы (методы) его донесения до населения, намного важнее бряцанья железным оружием. Во всяком случае по эффективности оно точно ему не уступает.