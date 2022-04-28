Внешний долг Казахстана растет: кому страна задолжала больше всего. Инфографика

Кеосаян слил в унитаз байки Симоньян



С такими пропагандистами никаких "вражьих голосов" не надо

Во всей этой истории с КЕОСАЯНОМ самое смешное заключается в том, что за сорок секунд своего пафосного кривляния человек слил в информационный унитаз все труды своей же супруги и большой пропагандистской начальницы Маргариты СИМОНЬЯН.



Сегодня из каждого российского утюга мировое сообщество пытаются убедить, что это не Россия на Украину напала, а Украина хотела напасть на ядерную (!) Россию, и вот теперь Россия вынужденно защищается и ведёт витальную битву с НАТО, разрушая попутно украинские города. Мало кто в мире верит, конечно. Но российская пропаганда старается, пыхтит и потеет, тельняшку информационную рвёт на груди исправно.



И тут вдруг на информационный подиум вскарабкивается Кеосаян, открывает рот - и бац, оказывается, что никакого НАТО даже не надо, чтобы дружественное соседнее государство врагом объявить. Всего лишь за разумное решение не проводить в столь тягостной международной и экономической обстановке дорогостоящий военный парад.



Врагом, Карл!



При этом Казахстан всегда свято чтит память о Великой Победе и о ратном подвиге дедов своих. Поэтому для большинства казахстанцев 9 мая - это не повод пить водку под грохот танковых гусениц. Это День памяти и скорби. Этот день не "за войну", а против. И только за эту позицию "российский гражданин" с доступом к федеральному эфиру угрожает суверенной стране украинским сценарием?



Серьезно? Нет, правда, серьезно?

А за слова свои готов "российский гражданин" отвечать? Это, между прочим, статья 354 УК РФ "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". До трёх лет, если что.



В общем, слил Кеосаян собственным ртом в отхожее место натовскую байку своей же супруги. А ведь на легитимизацию этой байки миллиарды рублей казённых денег выделяются, надо полагать. А тут такая засада. Всё коту под хвост.



Может, Кеосаяну в кино лучше вернуться (он, кстати, какими картинами отличился?), а то ведь с такими пропагандистами и никаких "вражьих голосов" не надо.



Как говорится, молодец, чО.