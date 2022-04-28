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Экономика
Внешний долг Казахстана растет: кому страна задолжала больше всего. Инфографика
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Гость 28 Апреля 2022 в 10:27:58
Обязательства превысили $165 млрд

Внешний долг Казахстана за три года вырос более чем на $6 млрд. LS подготовил инфографику о том, кому страна задолжала больше всего.

По данным Нацбанка, обязательства Казахстана на 1 января 2022 года составили свыше $165 млрд. Это на $6,2 млрд, или почти на 4%, больше показателя аналогичного периода 2019 года.

Наибольший объем долга приходится на Нидерланды – $42,7 млрд. За три года он сократился на 12,6%. Далее следуют Великобритания, задолженность перед которой составляет $21,9 млрд (+0,2%), США – $12,9 млрд (+5,7%), международные организации – $12,6 млрд (+26%) – и Россия – $11,7 млрд (+33%).

Вместе с тем обязательства Казахстана перед Францией превысили $11,5 млрд (-1,7%), Бермудскими островами – $9,6 млрд (+128,5%), Китаем – 9 млрд (-22,4%), Японией – $5,2 млрд (-10,3%) – и Гонконгом – $3,9 млрд (-15,2%).
Меньше всего республика задолжала Бангладешу, Гондурасу, Конго, Намибии, Сирии, Танзании, Черногории и Ямайке – по $100 тыс. каждой.


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( 220.12Кб)


Источник: https://lsm.kz/dolg-vneshnij-kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Hairless 28.04.2022 в 10:30:12   # 797252
Quote:
Меньше всего республика задолжала Бангладешу, Гондурасу, Конго, Намибии, Сирии, Танзании, Черногории и Ямайке

Даже Гондурасу и Ямайке...
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  Konstant 28.04.2022 в 10:35:32   # 797254
Пусть Брикс банк быстрее рожают дабы поменее зависеть от демократичемких и развитых
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  Manitu 28.04.2022 в 12:02:17   # 797256
Охренеть!!! Мы даже гондурасу должны.
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  Dimmon 28.04.2022 в 12:11:23   # 797257
Quote:
Кеосаян слил в унитаз байки Симоньян

С такими пропагандистами никаких "вражьих голосов" не надо
Во всей этой истории с КЕОСАЯНОМ самое смешное заключается в том, что за сорок секунд своего пафосного кривляния человек слил в информационный унитаз все труды своей же супруги и большой пропагандистской начальницы Маргариты СИМОНЬЯН.

Сегодня из каждого российского утюга мировое сообщество пытаются убедить, что это не Россия на Украину напала, а Украина хотела напасть на ядерную (!) Россию, и вот теперь Россия вынужденно защищается и ведёт витальную битву с НАТО, разрушая попутно украинские города. Мало кто в мире верит, конечно. Но российская пропаганда старается, пыхтит и потеет, тельняшку информационную рвёт на груди исправно.

И тут вдруг на информационный подиум вскарабкивается Кеосаян, открывает рот - и бац, оказывается, что никакого НАТО даже не надо, чтобы дружественное соседнее государство врагом объявить. Всего лишь за разумное решение не проводить в столь тягостной международной и экономической обстановке дорогостоящий военный парад.

Врагом, Карл!

При этом Казахстан всегда свято чтит память о Великой Победе и о ратном подвиге дедов своих. Поэтому для большинства казахстанцев 9 мая - это не повод пить водку под грохот танковых гусениц. Это День памяти и скорби. Этот день не "за войну", а против. И только за эту позицию "российский гражданин" с доступом к федеральному эфиру угрожает суверенной стране украинским сценарием?

Серьезно? Нет, правда, серьезно?
А за слова свои готов "российский гражданин" отвечать? Это, между прочим, статья 354 УК РФ "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". До трёх лет, если что.

В общем, слил Кеосаян собственным ртом в отхожее место натовскую байку своей же супруги. А ведь на легитимизацию этой байки миллиарды рублей казённых денег выделяются, надо полагать. А тут такая засада. Всё коту под хвост.

Может, Кеосаяну в кино лучше вернуться (он, кстати, какими картинами отличился?), а то ведь с такими пропагандистами и никаких "вражьих голосов" не надо.

Как говорится, молодец, чО.


https://ratel.kz/outlook/keosajan_slil_v_unitaz_bajki_simonjan
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  Dimmon 28.04.2022 в 12:18:23   # 797259
Quote:
Даже Гондурасу и Ямайке

Обычно под внешним долгом понимают общий внешний долг резидентов = коммерческих и государственных структур.
если гондурас закинет предоплату за пшеницу или нефть по форвардному контракту сумма будет стоять как долг
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  Dimmon 28.04.2022 в 12:32:15   # 797260
интересно почему Кесаян ничего не сказал про "нейтральную позицию" армении??? почему Симоньян не пускает стрелы в адрес армянстана?
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  bolatbol 28.04.2022 в 12:45:11   # 797262
Цитата: Dimmon от 28.04.2022 06:32:15
интересно почему Кесаян ничего не сказал про "нейтральную позицию" армении??? почему Симоньян не пускает стрелы в адрес армянстана?


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  Kol 28.04.2022 в 13:28:30   # 797264
Цитата: Dimmon от 28.04.2022 06:32:15
интересно почему Кесаян ничего не сказал про "нейтральную позицию" армении??? почему Симоньян не пускает стрелы в адрес армянстана?

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  Skype 28.04.2022 в 15:07:13   # 797267
Лучше скажите куда и кто потратил
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