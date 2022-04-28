Экспорт золота из Швейцарии в США вырос в 23 раза

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danilov 29 Апреля 2022 в 11:34:36
Экспорт золота из Швейцарии в США в марте резко вырос и достиг самого высокого уровня с мая 2020 года, сообщил Reuters со ссылкой на данные швейцарской таможни.
Инвесторы запасались золотом на фоне «военной спецоперации»* на Украине и угрозы глобального экономического спада: в феврале 2022 года в США было поставлено 3,5 т золотых слитков, в марте — уже 81,6 т, следует из статистики таможенной службы Швейцарии, которая является крупнейшим в мире центром по переработке и транзиту золота.
Для сравнения: в марте 2021 года из Швейцарии в США было доставлено всего 1,5 т золота.
Экспорт золота из Швейцарии в Великобританию, которая наряду с США является центром инвестиций и торговли золотом, также за месяц резко вырос: с 5,3 т в феврале до 18 т — в марте.
По данным Всемирного совета по золоту, объем золота в биржевых фондах (ETF) вырос в марте на 185 т, стоимость которых оценивается почти в $15 млрд. Это неудивительно: инвесторы считают золото «тихой гаванью» и предпочитают вкладываться в него во времена экономических и политических потрясений, отмечает Reuters.
Высокий спрос со стороны инвесторов привел к росту цен на металл: в середине февраля стоимость металла поднялась до максимума с середины июня 2021 года — $1892,91 за унцию. Но уже в первой декаде марта цена унции золота превысила $2050. 27 апреля унция золота торговалась по цене около $1900.
Высокие цены на золото привели к тому, что его экспорт из Швейцарии на крупнейшие рынки потребления этого металла резко сократился: с 35,5 т до 10,6 т — в Китай и с 32,8 т до 5 т — в Индию. Всего в феврале 2022 года Швейцария экспортировала 121,7 т золота, в марте — 147 т.
https://www.forbes.ru/investicii/464167-eksport-zolota-iz-svejcarii-v-ssa-vyros-v-23-raza-iz-za-interesa-investorov
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