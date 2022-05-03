Цены на новые авто повысились на более 20% в Казахстане

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danilov 03 Мая 2022 в 09:11:01
Цены на Hyundai Tucson выросли на 7 % в минимальной комплектации и на 6.8 % — в максимальной.
Остальная модельная линейка подорожала чуть позже. Так, Elantra, к примеру, выросла с 8.4–12.2 млн тенге до 9.2 – 13.5 млн тенге. Самый продаваемый автомобиль марта — Hyundai Sonata - прибавил миллион в простейшей версии и 1.4 млн тенге - в топовой.
В целом же цены на автомобили Hyundai выросли от 800 тыс. до 1.8 млн тенге в зависимости от модели. Единственным исключением на сегодняшний день является Creta. Прайсы на кроссовер второго поколения не менялись. За машину просят от 9.1 до 13.1 млн тенге.
Самые популярные модели Chevrolet в лице Cobalt и Nexia стали дороже на 1 млн и 900 тыс. тенге соответственно в минимальных комплектациях и 800 тыс. и 1.1 млн тенге в топовых. То есть за Cobalt в конце апреля уже просят от 6.5 до 7 млн тенге, а за Nexia — от 6.2 до 6.7 млн.
Цены на пассажирский Chevrolet Damas выросли с 4 млн тенге до 4.3 млн.
Переднеприводный кроссовер Tracker прибавил сразу 1.4 млн тенге в базе и оценивается в 10.7 млн тенге, тогда как максимальная версия подорожала на 1.2 млн тенге и стоит 11 млн.
Модель Equinoxс начала года подорожала на 300 тыс. тенге, с 16 млн до 16.3 млн.
Автомобили марки Kia подорожали абсолютно все модели. Прибавки варьируются от 500 тыс. тенге до 2.2 млн в зависимости от автомобиля. Для примера: популярный седан Rio в топовой версии Premium стоит 10.2 млн тенге вместо 8.9 млн, или на 14.6 % больше, а Сerato, вошедший по итогам марта в топ-10 продаж, в комплектации Premium подорожал с 11.7 млн до 12.7 млн тенге (+8.54 .
На 2.2-миллиона подоржала максимальная версия кроссовера Kia Sorento. Его цена выросла с 20.4 млн до 22.6 млн тенге или на 10.8%.
В мае удорожание ждет и Kia Sportage. Модель сменит поколение. По состоянию на февраль 2022 года цены на паркетник варьировались от 13.1 млн до 14.9 млн тенге. Стоимость новинки озвучена пока не была, но эксперты прогнозируют рост цены до 17.3 млн тенге.
Продукция АВТОВАЗа, собираемая на заводе в Костанае, не осталась в стороне от удорожания. Так, самая доступная вариация седана Lada Granta в январе стоила чуть менее 3.7 млн тенге. Сейчас же в графе "От" значатся 4.7 млн, то есть подорожала на один миллион.
Цены на четырехдверную Vesta поднялись с 5.8 млн до 6.2 млн тенге (+6.9 в простейшей комплектации. Версии побогаче прибавили больше. Comfort с вариатором теперь оценивается в 8.4 млн тенге вместо 7.4 млн (+13.5 .
У японского производителя Toyotaцены также выросли на весь модельный ряд без исключения, причем на некоторые автомобили вроде Toyota Land Cruiser в версии GR Sport и LC Prado в комплектации "Люкс" они увеличились разом на 6.8 млн (+13.4 и 7.5 млн тенге (+20.8 соответственно. Топовая версия теперь стоит 43.5 млн тенге вместо 36 млн. Почти столько же стоил самый простой LC 300 с турбомотором 3.5 в январе 2022-го.
Toyota Camry в минимальной комплектации "Стандарт" с 2-литровым мотором и вариатором теперь оценивается в 14.9 млн тенге против 12.6 млн (+18.2 в начале 2022-го. Цены на машины с двигателем 2.5 в апреле начинаются с 17.1 млн тенге (+17.9 . В начале года их предлагали по 14.5 млн тенге. Ну а топовая версия "Люкс" с 3.5-литровым V6 обойдется в 25.5 млн тенге вместо 21.6 млн (+18.1 .
Напомним, в мае в Казахстане стартует выдача льготного автокредит а под 4%. Первыми кредит смогут получить представители социально уязвимых слоев населения.
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https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967399-prodazhi-novyh-avtomobiley-padayut-vo-vsem-mire-no-ne-v-kazahstane/