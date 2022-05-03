Законодательно пересмотреть схемы поставок нефти на внутренний рынок хотят в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Мая 2022 в 12:46:40
«3 мая в Үкімет үйі премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам производства и распределения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Соответствующие предложения выработаны министерством энергетики в рамках исполнения поручения президента РК Касым-Жомарта Токаева по реформированию рынка ГСМ. Выступая с докладом, министр энергетики Болат Акчулаков предложил внести законодательные изменения, которые предусматривают пересмотр схем поставок нефти на внутренний рынок и реализации нефтепродуктов», - говорится в сообщении во вторник.
Так, поправки предполагают поставки нефти на переработку непосредственно самими недропользователями, дочерними маркетинговыми структурами недропользователей, а также покупку нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). В сфере реализации нефтепродуктов предлагается устранить непродуктивных посредников.
https://kaztag.kz/ru/news/zakonodatelno-peresmotret-skhemy-postavok-nefti-na-vnutrenniy-rynok-khotyat-v-kazakhstane
Комментарии, по рейтингу, по дате