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Торговый дефицит США в марте впервые в истории превысил 100 млрд долл., достигнув 109,8 млрд долл.
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danilov 04 Мая 2022 в 19:22:23
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( 40.72Кб)
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
acid
04.05.2022 в 19:49:52
# 797526
Знаете чо это?
Это каждая страна на земле должна СГА по 109 лярдов ихних баксов вот чо это
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