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Экономика
Торговый дефицит США в марте впервые в истории превысил 100 млрд долл., достигнув 109,8 млрд долл.
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danilov 04 Мая 2022 в 19:22:23

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 04.05.2022 в 19:49:52   # 797526
Знаете чо это?
Это каждая страна на земле должна СГА по 109 лярдов ихних баксов вот чо это
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