ФРС США пошла на самое сильное повышение ставки с 2000 года
danilov 05 Мая 2022 в 12:49:37
ФРС США повысила базовую ставку (ориентир процентной ставки, по которому коммерческие банки в США кредитуют друг друга) на 50 базисных пунктов. Это самое серьезное ужесточение монетарной политики американским регулятором с 2000 года. ФРС вынуждена форсировать рост процентной ставки на фоне рекордной за 40 лет инфляции. Кроме того, американский регулятор объявил о распродаже со своего баланса казначейских и ипотечных облигаций, что значит переход к политике «количественного ужесточения»
Подробно https://www.forbes.ru/finansy/464585-frs-ssa-posla-na-samoe-sil-noe-povysenie-stavki-s-2000-goda