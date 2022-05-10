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Экономика
ФРС США НАЗВАЛА НОВУЮ ГЛАВНУЮ УГРОЗУ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ - ABC NEWS
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danilov 11 Мая 2022 в 09:54:48
Украинский кризис и растущая инфляция стали сейчас самыми серьезными угрозами, стоящими перед мировой финансовой системой.

"ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу... Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — говорится в публикации.

Как отметил регулятор, в значительной мере именно события на Украине поспособствовали росту экономической неопределенности.

"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему".
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