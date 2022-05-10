ФРС США НАЗВАЛА НОВУЮ ГЛАВНУЮ УГРОЗУ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ - ABC NEWS

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Мая 2022 в 09:54:48
"ФРС больше не рассматривает пандемию коронавируса как самую большую угрозу... Ее заменили конфликт на Украине и рекордная инфляция", — говорится в публикации.
Как отметил регулятор, в значительной мере именно события на Украине поспособствовали росту экономической неопределенности.
"Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему".
Комментарии, по рейтингу, по дате