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danilov 11 Мая 2022 в 10:10:01
"Я динозавр, но я никогда не видел таких вещей", - сказал на конференции в Абу-Даби принц Абдулазиз бин Салман, который участвует в заседаниях ОПЕК с 1980-х годов, имея в виду недавний скачок цен.
"Мир должен проснуться от существующей реальности. В мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях".
Коллега принца из ОАЭ, Сухейль аль-Мазруи, заявил на том же заседании, что без увеличения инвестиций по всему миру ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные поставки нефти, когда спрос после пандемии коронавируса полностью восстановится.
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