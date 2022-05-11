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Экономика
Forbes Kazakhstan обновил рейтинг богатейших людей Казахстана
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danilov 11 Мая 2022 в 11:30:58
В рейтинге пять членов семьи: спустя 10 лет в этот рейтинг вернулась дочь, а ещё в число богатейших бизнесменов страны включён племянник.



https://forbes.kz//leader/50_bogateyshih_biznesmenov_kazahstana_-_2022_1652235965/?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 11.05.2022 в 17:05:51   # 797920
И писать не хочется. Все про них знают. И живут они хорошо за границей.
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  KAN13 11.05.2022 в 20:08:00   # 797927

А самое главное за наш счет , разграбив нашу страну .
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